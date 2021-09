Preciosa: Emma Mackey, Maeve en Sex Education, demuestra su hermosa figura

Emma Mackey se convirtió, hace unos días, en la nueva portada de la revista Hunger. La artista de 25 años disfruta de la nueva ola de atención mediática tras el estreno de la tercera temporada de la exitosa serie de Netflix, “Sex Education”.

Emma, quién es una de las protagonistas de la tira, dejó una frase durante la entrevista a dicho medio que encendió las alarmas de los fanáticos de la serie. “Sex Education’ es enormement trascendental como concepto y programa dado que el reparto es fenomenal. Todos me importan muchísimo porque siento que hice amigos para toda la vida. Pero la naturaleza agridulce de todo esto es que no podré tener 17 años toda mi vida” indicó la joven actriz. Tras sus dichos se comenzó a rumorear en las redes sociales la posibilidad que la estrella juvenil no esté en una posible cuarta temporada.

Hace unas horas, Emma Mackey publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En la misma se puede ver a la actriz franco-británica desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción de fotos profesional. La oriunda de Le Mans, Francia lució diferentes looks. Uno de los outfits de la modelo que resaltó de los demás fue el que lució un pantalón de vestir tiro alto alto y una musculosa.

Un emoji de corazón blanco y varias etiquetas de agradecimiento fue el corto y promocional texto que eligió Mackey de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la intérprete de “Maeve Wiley” en “Sex Education” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 1.1 millones de corazones. Además, la bella europea recibió en su posteo miles de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles seguidores hacia su espléndida figura física y sus looks escogidos.

