Tras la polémica, Laura Bozzo rompió el silencio

Laura Bozzo rompió el silencio en las redes sociales tras compartir unos polémicos mensajes donde justificaba la razón por la cual no cumplió con sus obligaciones fiscales, por la cual tiene una orden de aprehensión activa.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas. No voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes ni muerta me iré de MEXICO los amo” fue el mensaje de Laura en su cuenta oficial de Twitter.

Como era de esperarse este esclarecedor tuit de Laura Bozzo recibió de manera inmediata cientos de likes y decenas de retuits y comentarios en la popular red del pajarito.

Estos fueron algunos de los mensajes que publicó Bozzo en su cuenta cuando estuvo supuestamente hackeada: “Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es por que por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, como hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga” y “Me tienen dopada por mi depresión, ahora me escapé y pude mandar este mensaje, quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible. Les ruego, ayúdenme”.

He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes uD83DuDE4FuD83DuDE4FuD83DuDE4FuD83DuDE4Fni muerta me iré de MEXICO los amo?? — Laura Bozzo (@laurabozzo) September 22, 2021

Recordamos que todos estos mensajes compartidos en la red social Twitter fueron eliminados del perfil de la abogada. Por último, recordamos que el conflicto de la presentadora de televisión peruana surge a raíz de que presuntamente vendió un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo por $12,760,71 pesos mexicanos. Desde entonces, la comunicadora desapareció y ahora es buscada por la Interpol.