La dura decisión que tomó Andrés García y que involucra a Roberto Palazuelos

Los chispazos entre Roberto Palazuelos y Andrés García, por motivo de la herencia de este último, parecían que habían quedado en el pasado. Pero el tenso clima entre ambos artistas latinos, volvió a resurgir tras un cruce de declaraciones.

Todo comenzó con la decisión de “El Diamante Negro” de vender la simbólica propiedad del actor dominicano de 80 años, conocida como “El Castillo”. “Se le va a ir pagando de mensualidades, lo cual se me hace más apropiado porque así Andrés se administra mejor y así podemos irle garantizando muchos años de abundancia para que un hombre que fue la leyenda que es y que tuvo el éxito que tuvo, mantenga el nivel de vida que siempre tuvo” indicó Roberto a los medios de comunicación.

Ante ello, Andrés García no le gustó el modo en el que se está desenvolviendo su heredero y dijo lo siguiente: “No es cierto eso… ¿a qué te refieres?... que no esté diciendo pendejadas, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad, ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente, te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso, los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”.

Luego García se refirió a las mensualidades que nombró Palazuelos para que el protagonista de “Pedro Navaja” disfrute de una buena calidad de vida en sus últimos años.

“Vamos quedando claros, 'El Castillo' el único que está autorizado para venderlo no es Roberto Palazuelos, es Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, Roberto se está adjudicando cosas que, pongámonos en el mejor de los casos, hayan sido de buena voluntad, pero ya no me gusta el tono que está usando Roberto, como si yo fuera un viejito cagalitroso que ya está a punto de morir, ¡no hombre!, me sobran pantalones y fuerzas, no necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solo” señaló furioso García. “Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó” finalizó el oriundo de Santo Domingo, República Dominicana.