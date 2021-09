MasterChef Celebrity México: los mejores memes tras la eliminación de José Joel

La quinta gala de eliminación de MasterChef Celebrity México desembocó en una ola de memes y felicidad. Y es que el famoso que abandonó el programa de cocina es José Joel, repudiado por gran parte de la audiencia.

El cantante, hijo de José José, era uno de los integrantes menos apoyado del certamen que es televisado a gran parte del mundo. Por lo tanto, era algo predecible su eliminación. El momento, esperado por varios, llegó al no superar las pruebas impuestas por el jurado, por lo que el intérprete debió abandonar el set de grabación y despedirse del resto de sus compañeros.

El primer reto de la noche consistió en la preparación de un caldo de piedra, desafío que no fue superado por varios participantes. Y posteriormente cada famoso debió preparar un plato para una supuesta mesa de gala para Carlos V. En ambas pruebas, los más flojos de la noche fueron José Joel, Bebechita, Alicia Machado, Javier Vázquez, Jorge Aravena, Matilde Obregón y William Valdés.

El artista no tuvo una buena velada, ya que no pudo superar los retos individuales ni por equipo, pero la gota que rebalsó el vaso fue el intento de unas carnitas muy quemadas, acompañado de una salsa espesa. En consecuencia, el jurado decidió que el hijo de la actriz Anel Noreña se despidiera del certamen.

“Es una emoción que no conocía, me quedo con ganas de seguirlo haciendo y por supuesto hay una parte que dice: ‘chin, ni modo’ (…) creo que me voy en buen momento, con lo aprendido, las lecciones de vida y de cocina también”, expresó el cantante en el programa de TV Azteca.

