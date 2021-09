La casa de los famosos: se pudrió todo entre Celia Lora y Pablo Montero

Celia Lora tuvo un nuevo enfrentamiento en el reality de la señal “Telemundo”, en esta ocasión con el cantante Pablo Montero. Este no es el primer roce de la actriz mexicana de 37 años en “La casa de los famosos”. La picante azteca ya ha tenido problemas con Anahí y Alicia Machado.

“¿Qué hablo mal de ti?, ¿tú crees que cómo me estás hablando es ser educado, pendejo?”, le señalo Lora al músico en su cara, a lo que él contestó, “Sé educada y no me llames pendejo”, mientras que la playmate agregó, “¿Entonces cómo quieres que te diga?” .

“Como yo te lo estoy diciendo, en buen plan, ¡respétame! Te lo estoy diciendo ahorita: ¡Respétame! Es todo. Respeto a tus semejantes, sean mayores o de tu edad” continuo con su pedido Pablo Montero.

“Tú estás inventando que se me encueró a mí una persona… bueno, ya… a eso te dedicas, a estar hablando mal de la gente, punto. Me respetas y punto” fue otra frase del participante de “La casa de los famosos”. El punto de la discusión llegó a tal punto que la hija del rockero Álex Lora amenazó a Montero con "revelar todo".

Entre los comentarios de los millones de fanáticos en las redes sociales, tras la viralización de los videos, indican que los famosos parecen que se conocen de antes. Un internauta cito una frase que se dijo en el medio de la contienda: “Siempre se la ha querido c….”. ¿Como seguirá la relación entre ambos de aquí en más? Solo los próximos capítulos lo saben.