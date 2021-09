Cuántos hijos tiene Nicky Jam y cómo se llama cada uno

Antes de que Nicky Jam mostrara el lado ‘B’ de su exitosa carrera, solamente se sabía todo lo relacionado con el mundo artístico: sus canciones, colaboraciones, logros y estilo de vida lujoso.

Una vez que empezó a contar todo lo que pasó para llegar a donde está a través de su serie, ‘Nicky Jam: el ganador’, poco a poco fue mostrando más sobre su vida personal. El hombre detrás del cantante, papá de cuatro hijos: Alyssa, Yarimar, Joe Martin y Luciana.

Uno a uno, estos son sus cuatro hijos

Son muy pocas las ocasiones en las que Nicky Jam ha decidido mostrar a sus cuatro hijos. La principal razón es que siempre ha buscado mantener la privacidad de los niños lo más cuidada posible para que puedan llevar una vida normal y sin exposición.

Pero, como todo padre orgulloso, no ha faltado oportunidad para presentarlos.

Alyssa, la hija mayor

Alyssa nació cuando Nicky Jam tenía tan solo 19 años. En un primer momento el cantante negó conocer a Yarimar Rivera por lo que aseguró que no se haría cargo. Todo cambió cuando la pequeña nació.

Hoy en día la joven de 19 años mantiene una estrecha relación con su papá, con quien comparte la pasión por la música.

Yarimar, la segunda hija de Nicky Jam

Yarimar Rivera, fruto de la relación que tuvo el cantante con Nancy, también tiene 19 años. Si bien parece que ella no se inclina por el mundo de la música, no se aleja mucho del medio artístico. Por lo que comparte a través de sus redes sociales le gusta mucho el make up y modelar.

Joe Martin, el único hombre

El pequeño Joe Martin de 16 años es un fiel reflejo de su padre. Tienen una relación muy cercana, pasan horas enteras jugando y compartiendo momentos juntos. Son cómplices.

Siempre ha habido rumores acerca de la paternidad de Nicky, ya que fue Arcángel quién lo crió desde muy pequeño. Cuando le preguntaron a este último sobre el tema, dijo: “Para mí, Nicky Jam es el papá de mi hijo. Le admiro y respeto como artista, y también como ser humano.

La más pequeña: Luciana

Luciana es la hija menor de Nicky. Nació en agosto de 2012 fruto de la relación que tuvo con Carolina Nieto. La pequeña niña de tan solo nueve años es súper pizpireta, ama las cámaras, cantar y bailar.

¿Te imaginabas cómo son todos los hijos de Nicky Jam y la relación con su padre?