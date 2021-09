Quién sería la nueva novia de Chyno Miranda

En realidad Chyno Miranda no fue quien salió a presentar a la que sería su nueva novia, sino que fue el programa Chisme No Like en donde se mostraron algunas fotos del cantante muy acaramelado.

En una primera emisión los conductores del programa que se transmite a través de YouTube revelaron una foto en la que se puede ver al Chyno Miranda abrazando por detrás a una joven mujer. Según lo trascendido, se trata de una imagen del 21 de agosto de este año.

Unos días después de esa foto aparecieron una serie de capturas en donde se ve al Chyno abrazado con una mujer en una cama. Según trascendió habría sido el cantante el que publicó las imágenes en su estado de WhatsApp y minutos después las borró.

La posible novia del Chyno Miranda ¿Es o no es la misma chica?

Ya que ninguno de los protagonistas ha salido a aclarar la situación, se han generado varías teorías alrededor de las fotografías.

Por un lado están los que aseguran que la chica de la primera foto no es la misma que la que aparece junto al Chyno Miranda en la cama. Mientras que otros se atreven a decir que ¡sí es la misma!

Según la cuenta de Instagram @artistasveoficial, la mujer que aparecería en todas las fotos se llama Daymar Mora. Aunque en los comentarios de la publicación el cantante se tomó el tiempo de aclarar que esto no es así.

Una chica identificada con el usuario @daniiherbacoach escribió: ‘No es la misma’. A lo que @chynomiranda respondió contundentemente: ‘No’.Lo único que podemos asegurar es que queda claro que el cantante de Chyno y Nacho ya está disfrutando nuevamente de su soltería. Mientras tanto habrá que esperar que él o el paso del tiempo aclare toda esta situación.

Para ti, ¿es la misma chica la que sale en las dos fotos? ¿El Chyno Miranda tendrá nueva novia?