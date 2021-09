Aseguran que Cristian Castro fue elegido por el papa Francisco para cantar sus canciones: los detalles

Cristian Castro podría convertirse en el primer artista mexicano en cantar una canción compuesta por el Sumo Pontífice. Según el sitio el Heraldo México el cantante y actor de 46 años habría asegurado que el papa Francisco lo invitó al Vaticano para que cantará dos canciones que el mismo escribió.

El sorprendente testimonio del hijo de Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés habría sido recogido en el programa conducido por Pati Chapoy “Ventaneando”. De concretarse este encuentro, no sería la primera vez que actual papa se encuentra con el intérprete de “Lloviendo estrellas”.

En el año 2016, Cristian Castro recibió con una canción especial al papa Francisco tras su primera visita a México. La bienvenida al pontífice argentino fue con una puesta en escena en el aeropuerto donde hubo un número musical, bailes típicos mexicanos y miles de personas coreando al Papa. En aquella ocasión participaron otros grandes artistas de la talla de Belinda, Diego Verdaguer y Pedro Fernández.

Por otra parte, hace unas semanas Cristian reveló en una entrevista por qué no ve a sus hijos mayores, Simone y Mikhail Zaratustra, quienes residen en Estados Unidos. “Ahora con la pandemia, no quiero contagiarlos, ellos tampoco a mí, yo vivo en Los Ángeles, ellos viven en Miami” y “Ahorita un poco el foco de la pandemia creo que está en Miami, la verdad que no los veo mucho, en esta pandemia, ha estado imposible” aseguró el artista latino.

En tanto que en otra entrevista Castro había señalado que no se considera un buen padre: “Es un poco egoísta mi postura, como la quieran ver, pero no soy tan aficionado lamentablemente, porque es lamentable. Quisiera ser más aficionado a ser padre, más allegado, pero finalmente me llama más la atención a la canción que estoy haciendo, el viaje que viene, me gana la atención a lo que está sucediendo musicalmente”.