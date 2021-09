La hija de Marco Antonio Solís y Cristy Salas derrite las redes y cautiva a todos

Desde hace varios años, uno de los nuevos talentos que viene asomando es Marla Solís que con tan solo 21 años de edad se ha convertido en una influencer con todas las letras. Esto principalmente se debe a que posee un gran talento para el canto como así también para el modelaje ya que dueña de una increíble belleza.

Marla es la hija menor del famoso cantante Marco Antonio Solís y de la modelo cubana Cristian Salas. Además ella tiene una hermana llamada Alison con la que en varias ocasiones comparte producciones de fotos para diversas marcas de moda como así también de belleza. Sin embargo en esta ocasión ella misma compartió una foto en su perfil de su cuenta oficial de Instagram que sin dudas derritió a todos con su belleza.

Por su parte, a dicha fotografía bella mexicana le agregó el siguiente comentario: "I am not a word, I am not a line, I am not a girl that can ever be defined". Esto marca que Marla es una de las influencer más convocantes del país azteca. Cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata.

En cuanto a su carrera musical Marla Solís hace un par de años atrás grabó una canción junto a su padre y su hermana llamada "¿Dónde estará mi primavera?". Este fue su primer trabajo en conjunto y es una reversión de uno de los temas musicales más conocidos el cantautor mexicano. Sobre éste Marco Antonio afirmó que "tiene una gran frescura y movimiento gracias a la voz de las jóvenes que hicieron que sea una combinación perfecta para los oyentes".

Finalmente Marla en 2018 debutó ante los micrófonos junto a su hermana Alison con la canción "Extrañandote". La misma es una balada romántica que cuenta con la autoría de su padre. Además la misma contó con el apoyo de la prestigiosa compañía de música Universal. Sin dudas tanto ella como sus hermanas llevan el talento en la sangre ya que cada vez que lo demuestran se llevan todas las miradas.