Todos los amores que pasaron por la vida de Erika Ender y cuál es su decisión actual

En el 2011 Erika Ender, la compositora del éxito ‘Despacito’, se casó con el mexicano Javier Olmedo, pero no se sabe en qué momento los dos decidieron tomar caminos separados y separarse.

Poco se supo de esa relación, ya que la cantante y compositora siempre ha decidido mantener su vida privada en secreto. O por lo menos eso fue lo que hacía hasta que conoció el verdadero amor.

Un amor que llegó para completarla

A principios de este año Erika Ender publicó una foto en blanco y negro presentando a su nuevo novio, situación que sorprendió a todos sus seguidores, ya que saben que es muy reservada.

La imagen la acompañó con un romántico y extenso texto que dice: ‘Cuando el amor llega así... de esa manera…’.

‘El amor maduro, real, que camina sobre la honestidad, los aprendizajes y la inteligencia emocional y que no resta independencia y libertad, es el resultado de la realizacio´n personal y profesional individual, de dos seres que deciden caminar de la mano y volar juntos…’.

Pero sus hermosas palabras no terminaron ahí, ella continuó: ‘Es el que entiende la calidad de tiempo, por encima de la cantidad. El que te inspira a ser mejor. El que se reinventa di´a a di´a y no da nada por sentado. El que sabe ser leal ante cualquier circunstancia. El que entiende que la conexio´n profunda, no es fa´cil de encontrar y la cuida a toda costa. El que te da paz y sentido de hogar, donde quiera que este´s’.

‘El que no te carga con dolores o heridas del pasado y te lleva a escribir una mejor historia, conjugada en plural’, finalizó.

Desde esa primera publicación junto a su novio, Erika Ender no ha parado de compartir todas las experiencias y viajes que viven día a día.