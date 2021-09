La frase que ilusiona a los fans de Freddie Mercury y Queen

¿Se viene la segunda parte de Bohemian Rhapsody? Brian May, integrante de Queen, participó de un Instagram Live y dejó abierta la puerta para el rodaje de una nueva película que girará en torno a la mítica banda británica y a la vida y obra de Freddie.

El legendario guitarrista y autor de célebres canciones como “Who Wants To Live Forever”, confirmó que están buscando ideas para que Bohemian Rhapsody tenga una secuela. Aunque también reconoció que las expectativas son altas. “Pensamos que podría suceder, pero tendría que ser con un guion muy bueno. Va a llevar tiempo dar con él”, explicó May en una entrevista.

Es que la galardonada Bohemian Rhapsody, estrenada en 2018, generó furor y admiración en los espectadores, especialmente por los detalles en la vida íntima de Queen y también de las facetas de Mercury. El film cuenta los orígenes de la banda y cómo el cantante cruza su camino con sus compañeros. También repasa la vida amorosa del protagonista –en la piel del actor Rami Malek–, aborda las adicciones de Freddie, la separación del cuarteto y luego su reconciliación y espectacular presentación en Wembley, con Live Aid 1985.

Fuente: Instagram Brian May

Para dicho film, la inversión superó los 52 millones de dólares, una suma exorbitante. Sin embargo, las regalías obtenidas rondan los 900 millones de dólares. La película ganó cuatro permios Óscar y dos Globos de Oro. Y como adelantó Brian May, la vara está muy alta, por lo tanto el nuevo rodaje debería contar con un guion que narre momentos pocos conocidos de Queen.

Fuente: Instagram Bohemian Rhapsody

Hay momentos claves de la vida de Freddie Mercury y su banda que quedaron al margen del primer film, por lo que podrían ser incluidos en el guion de la segunda entrega: la presentación de Freddie en Wembley, pero esta vez como solista y un año después del Live Aid; el abucheo en México, donde Queen se presentó en 1981 y el cantante saltó al escenario con un sombrero de mariachi y escupiendo agua, generando malestar en los presentes, quienes arrojaron objetos contundentes y una lluvia de insultos; y las dificultades del cantante para grabar canciones en los últimos meses de vida.