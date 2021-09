¿Quién es el esposo de Jackie Guerrido?

Jackie Guerrido, la histórica conductora de Primer Impacto, contó que cuando sale a la calle con su hijo, lo suelen confundir con su esposo. La razón es que se llevan muy pocos años de edad, ya que lo tuvo con tan solo 16 años.

‘Salimos a la calle y me dicen ‘su esposo’ y lo señalan y de inmediato él reacciona y los corrige. Ya está acostumbrado, no le molesta, solo se ríe’, comentó la presentadora en una entrevista que realizó en Despierta América.

Tienen una relación muy estrecha

Jackie Guerrido vive en Miami, mientras que su hijo está radicado en Los Ángeles con su familia. La distancia no les impide tener una relación muy estrecha. De hecho aprovechan siempre que pueden para pasar tiempo juntos.

Lo más lindo es que la puertorriqueña de 48 años asegura que fue él quien le enseñó lo que es ser un buen padre de familia. ‘Mi hijo me enseñó lo que es ser un buen padre y un buen esposo', aseguró.

Y continuó: ‘Los hijos vienen a enseñarte, él me enseña todos los días. Ver cómo nos cuida, esa paciencia que nos tiene y saber cómo escucharme'

'Él me da la fuerza día a día. También me ha enseñado a valorar más las cosas, hoy tengo la mejor relación con mis compañeras de trabajo gracias a que él me ha enseñado eso’.

Estuvo casada con Don Omar

Jackie Guerrido y Don Omar se enamoraron en 2007. Comenzaron una intensa relación de amor, que en su momento acaparó todos los medios.

La pareja se veía muy feliz y enamorada, y fue en el 2008 que decidieron casarse para consolidar su amor. Pero poco tiempo después las cosas comenzaron a venirse abajo.

El cantante de reggaetón publicó varias amenazas en Twitter a su esposa y de ahí todo fue de mal en peor. Al poco tiempo, la conductora anunció que había decidido divorciarse.

‘Me siento súper feliz. Siempre he dicho que una persona que dependa de otra para ser feliz pierde su esencia’, dijo en ese momento.

¿Conocías cómo era la vida sentimental de Jackie Guerrido?