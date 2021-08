Game of Thrones: protagonista reveló el duro momento que vivió por culpa de la serie

Nadie puede discutir que el éxito que ha generado Game of Thrones a lo largo de todas sus temporadas hace que la serie emitida por HBO se coloque como una de las mejores de la historia. Este increíble reconocimiento de los fans ha hecho que sus protagonistas se conviertan en celebridades pero para algunos actores esa fama repentina no fue para nada bueno. Kit Harington aseguró que su personaje y la popularidad posterior, le provocaron consecuencias terribles.

El intérprete del gran Jon Snow reveló en una entrevista para “The Jess Cagle Show”, en SiriusXM que debió internarse en una clínica afectado por problemas de salud mental a raíz de la interpretación de su personaje y a la fama que obtuvo de manera repentina por el éxito de la serie. "El papel y especialmente, el nivel de fama al que fui empujado, fue mucho para alguien tan joven y recién salido de una escuela de teatro”, manifestó Kit.

A su vez, Harington remarcó: "Para ser honesto, tengo que decir que pasé por algunas dificultades de salud mental durante la serie y su final. Y creo que tuvo que ver directamente con la naturaleza del programa y lo que he estado haciendo durante años". A esa situación, se le sumó la enorme exposición que llegó luego con el éxito de la historia.

En 2011, cuando comenzó a interpretar a su personaje, Kit Harington tenía 24 años pero nunca se imaginó que con el paso de las temporadas y la fama que crecía a pasos agigantados iba a terminar padeciendo "estrés, agotamiento y adicción “al alcohol”, al punto de tener que someterse a un tratamiento clínico. Pero este no es el único caso, ya que otros actores de GOT han revelado que pasaron por situaciones parecidas.

La llegada de la pandemia fue un factor importante para que Harington pueda recuperarse aún más, ya que durante el tiempo de aislamiento aprovechó a estar en su casa con su nueva familia. En febrero de este año, Kit fue padre de un varón junto a su esposa, la también actriz y protagonista de Game of Thornes, Rose Leslie. "Ese es el mejor resultado que he obtenido de la pandemia para mí, convertirme en padre. He tenido una profunda e increíble experiencia durante este año y medio”, finalizó el actor de 34 años.