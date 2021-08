Silueta perfecta: JLo demostró como lucir un vestido a los 52 años

Jennifer Lopez ha vuelto a los viejos tiempos, y no nos referimos a su romance con su ex Ben Affleck, sino a la gran exposición de su figura ante los paparazzi. Su sola presencia en algún sitio genera de inmediato un gran revuelo. La actriz y cantante estadounidense se mostró junto a su novio arriba de un yate muy acaramelados.

Por su parte la última pareja de Jennifer, Alex Rodríguez, ha sido relacionado sentimentalmente con la periodista y actriz Melanie Collins.

En las últimas horas, Jennifer Lopez publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a una gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la intérprete de “On the floor” desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional de fotos. La “Diva del Bronx” lució un elegante vestido de color verde. Además, la norteamericana de raíces latinas complementó su look con su una cola en su peinado, zapatos taco aguja a tono y un delicado make up.

Un emoji de mujer hada, cuatro etiquetas de agradecimiento y la palabra “hannahhuynh” fue el simple y promocional epígrafe que eligió JLo para acompañar su reciente grabación en la red de la camarita. Inclusive, la también diseñadora de moda eligió la canción de Frank Sinatra “Young At Heart” para complementar su videoclip.

Fuente: Instagram JLo

Como era de esperarse esta publicación que tiene única protagonista a la pareja de Ben Affleck se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 300 mil corazones. Además, la también actriz recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física y su look escogido.