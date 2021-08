El difícil momento que atraviesa Daniela Navarro y un mensaje para los fans

Probablemente, esté viviendo el momento más triste de su vida. La actriz y modelo venezolana de trayectoria nacional e internacional, Daniela Navarro, a sus 37 años, está sobrellevando uno de los dolores más tristes de la vida.

A través de las redes sociales la actriz expresó: "Dios ayúdame, cómo carajo vivo con este dolor. Tengo miedo a no saber cómo salir de esta oscuridad".

Cabe recordar que Daniela Navarro es muy conocida entre el público hispano por sus adorables participaciones en telenovelas de Telemundo muy exitosas como “Tierra de reyes” o “Marido en alquiler”.

Actualmente, está atravesando un momento muy duro y triste. El hecho fue que perdió al amor de su vida, su sobrino Andrés Eduardo. Cabe destacar que el joven falleció luego de más de 2 meses de lucha contra un tumor cerebral.

Así como se la ve en estas últimas horas, rota de dolor y tristeza, la actriz se encuentra sin poder aun asimilar lo ocurrido. Precisamente se pudo ver cómo compartió entre lágrimas la noticia a través de su Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores.

La actriz expresó con profundo dolor: "Se me fue el amor de mi vida, estoy rota, no sé qué decir ni qué carajo hacer, no quiero hablar. Lo sentí en mi corazón que hoy era el día. Dios ayúdame, cómo carajo vivo con este dolor, cómo carajo doy fuerza a mi madre y hermana si yo no las tengo carajo".

Un hecho tristísimo que sin dudas, no tiene consuelo ni explicación. Todo fue hace pocos días que Daniela –a través de su cuenta de Instagram – pedía a sus seguidores una cadena de oración para ayudar a su sobrino que se encontraba muy delicado en su estado de salud.

Lamentablemente, en los momentos más críticos, también llegó a escribir: "Dios te lo suplico, no te lo lleves, devuélvelo sano. Solo un milagro, por favor. Los doctores nos están mandando a despedirnos, no, me niego, recen por favor".

Cabe destacar que la actriz venezolana es muy unida con toda la familia y precisamente con su sobrino, tenía una relación muy especial.

Unos días atrás –previo a que el estado fuera tan crítico – posteó una fotografía junto al joven detallando: "Los que me conocen saben lo que son mis sobrinos en mi vida y sin tener preferencia ellos mismos saben que Andrés Eduardo, mejor conocido como 'el burro', ha sido mi debilidad".

Un triste final para el sobrino de Daniela Navarro, que vale recordar hace muy poco tiempo también perdió a su abuelita. ¿Ya sabías el difícil momento que atraviesa Daniela Navarro y el mensaje que les había enviado a sus fans?