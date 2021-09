En bikini y frente al espejo Aracely Arámbula, ex de Luis Miguel, enamoró a sus fans

Una de las actrices más convocantes del país mexicano es nada menos que Aracely Arámbula que no solo ha demostrado que posee un gran talento para la actuación sino también para el canto donde conquistó a miles de personas con su bella voz. Además a esto se le suma que la bella rubia estuvo en pareja con el cantante Luis Miguel, con el que tuvo dos hijos.

Por su parte, hace algunas horas atrás, la bella rubia estuvo muy activa en las redes sociales ya que compartió un recuerdo de su actuación en la telenovela "La Doña". Tira que la hizo acreedora de un reconocimiento en toda Latinoamérica por su gran interpretación. La publicación estuvo integrada por un video y una descripción que decía lo siguiente:

"Compartiendo y recordando grandes momentos de #LaDona nuestra historia maravillosa que me hizo tan #Feliz gracias por tanto aquí con mi querido Berni ya vieron lo que le paso por portarse mal ????? mas bien a Lucho @bernardofloresmx y mi niña bonita @soypaofernan fue increíble esta serie novela que veo esos momentos y ya quiero estar en un set grabando #amo actuar ???????? y amo recordar dicen que recordar es vivir @sevive y mi amadisima Patrou @lavalentan ???? y a ustedes que los pone #Feliz #ArAfamilia hermosa?.... #Acting #Pleasure #motivation #loveyourself #actress #series #lovestory #lovemyfans #thebest #Blessings ?????? y me encanta Gero bello este video que me hiciste con la súper canción de #obsession que me escribió mi queridísima Glo ?? que cantamos juntas para #LaDona súper rolon."

Asimismo en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Aracely Arámbula, compartió una foto de ella que dejó a sus seguidores sin palabras. En la misma se la puede ver, frente al espejo, luciendo un bikini de color celeste que confirmó la estupenda figura que posee a sus 46 años.

Cambiando de tema y hablando de su vida personal, como mencionamos anteriormente, desde el 2005 y hasta el 2009 estuvo en pareja con Luis Miguel con el que tuvo dos hijos. Los mismos se llaman Miguel y Daniel respectivamente. Asimismo la historia de su padre con ellos no es muy buena, ya que la artista azteca en más de una ocasión, declaró que no recibe manutención económica y que tampoco los saluda por sus cumpleaños.