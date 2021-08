¿Cómo se lleva Victoria Ruffo con las mujeres de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fueron la pareja del momento en los años ‘90. Eran jóvenes, los dos estaban teniendo mucho éxito en sus carreras y tenían un hijo en común, José Eduardo.

Sin embargo, en 1996 anunciaron su separación y ahí fue cuando comenzó la ‘guerra’ entre los dos. Fueron años de peleas y juicios, en los que no solo discutían por la custodia de su hijo sino por los bienes. De hecho, Victoria lo acusó de haberla engañado al montar una boda falsa con sus amigos.

“No fue una boda falsa, fue una fiesta que hicimos que ella utilizó más adelante para quitarme al niño con un abogado, y argumentaron que yo la había engañado (…) Yo le quise dar una sorpresa porque no nos habíamos casado”, comentó en su momento Eugenio Derbez a People en Español en una entrevista que dio.

Además, el actor y comediante agregó: “Entonces compré unos anillos de boda para que ella tuviera uno y yo otro (…) Un amigo llevó un vestido de novia que se lo amarramos con masking tape. Victoria llevaba jeans abajo, pedimos hamburguesas”, en referencia a la "boda falsa" de la que lo acusaba Victoria Ruffo.

Fuente: Instagram @victoriaruffo

Así es la relación de Victoria Ruffo con las mujeres de Derbez

Hace muy poco tiempo Ruffo, en una entrevista, comentó que hoy en día, con un hijo de casi 30 años, ya no tiene sentido intentar recomponer su relación con Derbez. Muchos suponen que debido a esto la relación de la actriz con el resto de las mujeres del padre de su hijo ha sido igual de turbulenta, pero la realidad es que no.

Si bien no tienen una relación construida, se puede decir que es un trato cordial aunque casi inexistente.

De su relación con Gabriela Michel no se sabe mucho pero por las declaraciones que ha hecho Aislinn Derbez se puede suponer que no hay una mala relación.

Mientras que con Alessandra Rosaldo hay una anécdota muy graciosa que contaron José Eduardo y Alessandra a través del canal de YouTube del joven.

El video titulado ‘Mi mamá y Alessandra se conocieron’ comienza con José Eduardo diciendo: ‘Voy a contar una anécdota. ¿Tú te acuerdas cuando entraste al baño a mi casa?’. A lo que ella contestó: ‘Sí, la primera vez que vi a tu mamá’.

‘Estábamos llegando creo que de Valle de Bravo y me iban a dejar a casa de mi mamá y Ale me dice ‘no manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño’ y yo le dije ‘mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas así que Ale pásale a la casa y ve al baño’’, relató el joven hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Y continuó: ‘Y de repente abre la puerta mi mamá, osea entró mi mamá con mi tía. Sale Ale del baño y se topan mi mamá y Ale’.

A lo que Alessandra comentó: ‘La primera vez que yo la conocí y sí fue un poco raro. pero yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente y nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado, eso nunca me lo dijiste. Pero no, tu mamá súper linda’.

Por lo que podemos concluir de lo que ha dicho José Eduardo y sus hermanos a lo largo de los años, es que casi no se han cruzado las mujeres pero la veces que ha sucedido fue un encuentro educado y correcto.

¿Qué te parece la actitud de Victoria Ruffo con el resto de las mujeres de Eugenio Derbez?