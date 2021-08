Fin de una era: las dos importantes bajas que sufrirá el universo Marvel

Cada vez que un actor deja el universo de Marvel, se provoca un furor en los fanáticos ya que se cuestionan quien será el próximo artista en ponerse el traje del súper héroe que queda vacante. Quienes han dejado ese vació en los fans son Andrew Garfield y Wyatt Russell, los actores que protagonizan al Capitán América y al Hombre Araña abandonan a estos personajes para llevar a cabo un proyecto de una serie televisiva de Disney.

Tras el éxito en la saga de The Amazing Spider-Man”, interpretando a Peter Parker, Garfield decide dar un paso al costado del mundo de los comic. Esta decisión también la acompañó Russell, quien estuvo en “The Falcon and The Winter Soldier”, interpretando a John Walker, el supuesto reemplazo del Capitán América.

Garfield interpretó al Hombre Araña entre 2012 y 2014 lo que le provocó un gran reconocimiento en todo el mundo. Por el lado de Russell, el actor de 35 años ya venía con varios pergaminos en su carrea artística pero su actuación como héroe/villano en The Falcon and The Winter Soldier”, generó la aprobación de los fans del universo de Marvel.

Tras este aventón en sus carreras, el director David Mackenzie decidió elegir a Wyatt y a Andrew Garfield para llevar a cabo la serie “Under the Banner of Heaven”, una producción que está basada en el besteseller del New York Times y sigue la historia del detective Pyre, un oficial que sufre debates sobre la religión y su profesión.

Hasta el momento se desconoce los papales que llevarán a cabo tanto Wyatt Russell como Garfield en “Under the Banner of Heaven”. Si bien todavía no hay una fecha oficial de estreno de la serie, desde la producción anunciaron que el rodaje se trasmitirá por FX, una de las filiales de FOX y la cual también pertenece a Disney. Mientras tanto, Marvel ya está en búsqueda de actores para el Hombre Araña como para El Capitán América.