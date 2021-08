El duro mensaje de un periodista a Karol G

Karol G es una de las artistas más importantes de América Latina y de las más queridas del público. Es tanta la popularidad de la cantante colombiana de 30 años que cuando es atacada en los medios de comunicación, su horda de fans salta en su defensa.

Esta semana el periodista y conductor de “Chisme No like”, Javier Ceriani, realizó un duro descargo contra la figura de Karol G tras citar una frase realizada por la artista oriunda de Medellín, hace unos meses.

“Karol G da una entrevista donde dice que no quiere dar más entrevistas, una loca (...) Deberíamos empezar una campaña de ya no hablar de Karol G (...) ¿sabes la cantidad de veces que te pusimos en este programa? ¿en el noticiero de Estrella y en Chisme en Vivo? la publicidad que te damos todos los días pa’ que vos existas y ganes dinero y te compres toda la ropa que te compras y mantengas a tu familia gracias a la promoción que hacemos todos los periodistas de Karol G que, para mí, es un producto aburridísimo porque no hay nada, no hay tela que cortar más que nunca se sabe por qué te separaste de ese tipo Anuel” señaló Javier Ceriani.

“¿a vos te compran discos por qué? si en África te conocen es gracias a los periodistas, nosotros tenemos una función de promoción que no la cobramos muchas veces (...) nosotros cada vez que hablamos, aunque sea un chisme malo, es promoción (...) tu imagen la tienes rota vos desde el momento en que estabas con Anuel, no dices por qué te separas, dices que te vas a casar, parecías embarazada porque estabas un poco hinchada, pero vos haces tu carrera, eres una reguetonera qué mejor que hablen de ti” finalizó con su duro mensaje Ceriani.

La estupidez más grande decir que gracias a tu programa basura @karolg está donde está uD83EuDD21 su talento y dedicación es por lo que grande. Años de estudios comunicación para nada uD83EuDD22uD83EuDD2E

RESPECT KAROL G pic.twitter.com/Tw2EhyTfDL — AndreaC. (@andreacasas2020) August 26, 2021

Tras ello, el apoyo de los fans de la ex pareja de Anuel AA llegó de inmediato. Sobre todo en la red social Twitter donde se viralizó el hashtag “Respect Karol G”. “La estupidez más grande decir que gracias a tu programa basura @karolg está donde está su talento y dedicación es por lo que grande. Años de estudios comunicación para nada RESPECT KAROL G” y “RESPECT KAROL G” Es tendencia con más de 6 mil tweets. MUCHAS GRACIAS a todos los fandoms que nos han ayudado! Hoy es Karol pero mañana puede ser otra mujer NINGUNA MUJER merece ser criticada por su cuerpo o ser juzgada por lo que hace o no hace con su vida. NO AL MACHISMO” fueron algunos de los tuits más destacados.