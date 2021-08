La historia de vida de Adamari López que podría ser llevada al cine

Adamari López, la actriz y presentadora puertorriqueña más querida en México, ha tenido un vida marcada por episodios muy dolorosos de los cuales ha sabido salir airosa, casi como para una película digna del cine. Hoy en día, después de haber sufrido tanto drama y dolor, está disfrutando plenamente y experimentando la etapa más bonita de su vida, junto a su hija, Alaïa.



Desde el comienzo de su carrera, con tan solo seis años, hasta su escandaloso divorcio con Luis Fonsi. Pasando por un cáncer de mama, así ha sido la vida de Adamari López que muchos productores desearían llevar al cine y... ¿Por qué no concretar el proyecto en 2022?

Fuente: Instagram @adamarilopez

Adamari López: todo comenzó en Puerto Rico

Adamari nació en Humacao, Puerto Rico. Ahí comenzó su carrera como actriz con tan solo seis años de edad cuando participó de la novela 'Cristina Bazán', producida por Telemundo Puerto Rico.



Tres años después, se sumó con un papel estelar a la novela 'Yo sé que mentía' y realizó pequeñas colaboraciones en otros programas de televisión. Fue recién cuando finalizó sus estudios universitarios que se comenzó a dedicar tiempo completo a la actuación.

Adamari López adoptó México como su nuevo hogar

Dejó atrás Puerto Rico para comenzar una exitosa carera en México, en donde protagonizó grandes programas y novelas como: 'Amigas y rivales', 'Mujer, casos de la vida real' y 'Mujer de madera'.



Cuando Adamari López se encontraba en el pico máximo de su carrera, una triste noticia golpeó su vida: en el 2004 fue diagnosticada con cáncer de mama. Esto la llevó a poner en pausa su carrera profesional y a enfocarse en su salud.



Después de atravesar dolorosos tratamientos y varias cirugías, en el año 2006 finalmente logró combatir por completo esta enfermedad. Poco a poco, empezó nuevamente a sonreír y a disfrutar de la vida.

Fuente: Instagram @adamarilopez

Un nuevo golpe en su vida

Adamari se había comprometido con el cantante Luis Fonsi en el año 2004. Fue en el 2006 que formalizaron su unión en una ceremonia privada en Puerto Rico, el país que los vio nacer a los dos.



Vivieron una intensa y hermosa historia de amor. Él incluso suspendió la gira internacional que tenía programada en el 2005 para acompañarla a ella durante la batalla contra el cáncer.



Pero tan solo cinco año después de que esa intensa historia de amor comenzara, en el año 2009, salieron a anunciar que su matrimonio había llegado a su fin.

Volvió a sonreír: la llegada de Toni Costa

Después de los fuertes golpes que le dio la vida, Adamari López retomó su carrera artística. Durante todos estos años ha participado de grandes éxitos como: 'Bajo las riendas del amor', Alma de hierro, 'Mira quién baila y 'Un nuevo día'.



Fue en durante el programa 'Mira quién baila' que conoció a Toni Costa, su más reciente pareja, con quien tienen una hija, Alaïa.

Fuente: Instagram @adamarilopez



La historia de Toni Costa y Adamari López llega a su fin

Hace pocas semanas, Adamari, llena de dolor, salió a anunciar en el programa que conduce en Estados Unidos que su relación de once años con el bailarín, Toni Costa, había llegado a su fin.



'He decidido separarme de Toni', dijo contundentemente. Y continuó, 'encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado'.



'Ella sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida', mencionó Adamari López respecto de su hija.



Si bien hoy Alaïa tiene dos hogares, la pareja se encuentra más unida que nunca para verla feliz.



Se trata de una nueva etapa en la vida de Adamari López, en donde busca ponerse a ella antes que nada para lograr disfrutar la vida al máximo. Un capítulo del que también saldrá triunfante y renovada. En ese contexto es que existe la posibilidad de que se pueda llevar una adaptación de su vida en una película.



¿Irías al cine a ver la película de Adamari López? Su vida cargada de curiosidades y episodios románticos y dramáticos es tela suficiente para cortar y producir un film que los fanáticos disfrutarían.