En las escaleras: Jennifer Lopez conquista corazones con su gran figura a los 52 años

Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutó un divertido fin de semana en familia. La “Diva del Bronx” contó con la presencia de sus hijos, los mellizos Max y Emme. En tanto que el intérprete de “Batman” invitó a su madre Anne Christine y a sus hijas mayores Violet y Seraphina. Todos juntos acudieron al musical Hamilton en el Hollywood Pantages Theatre de la ciudad de Los Ángeles.

Dado que la relación de Jennifer y Ben va en serio, es natural que pasen tiempo juntos con los niños" y "No están tratando de acelerar nada, pero quieren que los niños se conozcan” fueron algunos testimonios de una fuente al sitio “People”.

Hace unas horas, Jennifer Lopez compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la intérprete de “Jenny from the Block” desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción profesional de fotos. La “Diva del Bronx” lució un elegante vestido de color celeste estampado y un abrigo de piel de color blanco. Además, la norteamericana de raíces latinas complementó su look con su largo cabello suelto, zapatos taco aguja a tono y un delicado make up.

Fuente: Instagram JLo

“Volviéndose pícaro #CoachNY @Coach #TheRogueBag” fue el sencillo y promocional epígrafe que eligió JLo para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram JLo

Como era de esperarse este posteo que tiene principal protagonista a la pareja de Ben Affleck se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 930 mil corazones. Además, la también actriz recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física y su outfit elegido.