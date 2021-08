Karina Banda actualmente es una reconocida presentadora de "Enamorándonos", el show que se transmite todos los días en Estados Unidos. Muy querida por su público fiel, compartió junto a su actual esposo Carlos Ponce, su propia historia de amor.

Ante las cámaras de MezcalTV contó: "El flechado inicial fue Carlos. Yo lo fleché en una fiesta de San Valentin, ¡imagínate, cómo son las cosas! En un 14 de febrero en casa de Lili Estefan, y resulta que él, que está pendiente siempre de las redes sociales, vio unas fotos y me empezó a buscar a través de las redes sociales".

Fuente: : MamasLatinas.com

En medio de su declaración de cómo fue su historia de amor, la pareja se lleva 16 años y muy feliz contó que finalmente la flechada, fue ella en la primera cita que tuvieron. El actor Carlos Ponce la hizo reír mucho, algo que ella recuerda, fue lo que la “encantó” al punto de no querer comer por no parar de reírse.



"Esa parte fue la que más me gustó, porque me encanta que me hagan reír, entonces ¡imagínate! La primera cita, me acuerdo que no quería ni comer…”



El actor, cantante y presentador puertorriqueño Carlos Ponce también por su parte reveló que decidieron casarse con la conductora mexicana Karina Banda, a quien le lleva 16 años, en secreto y en una ceremonia privada en Florida.

Sin embargo, ambos reconocen que no era su intención que fuera de esa manera. Así fue la boda secreta de Karina Banda y Carlos Ponce. Los enamorados dieron una entrevista en exclusiva para la revista HOLA!.



“No fue nuestra intención casarnos en secreto (…) simplemente el compromiso fue en Año Nuevo, dándole la bienvenida al 2020. Decidimos no hacer mucho ruido con esto porque nuestras familias también se merecen vernos en esta unión y les debemos, y nos debemos, una reunión bonita”, comentó la pareja en ese entonces..



El día más especial de sus vidas estuvieron de invitadas sus hijas gemelas Sienna y Savannah y solo algunos amigos de Florida. Fue el 30 de julio de 2020 y la propia Karina Banda dijo que al poco tiempo de casarse, se sintió feliz de recibir comentarios bellísimos por verse radiante. Fuente: Hola

Hasta incluso, le dijeron que el brillo que se le notaba, podía deberse a un embarazo.

Entre sus declaraciones -ambos de acuerdo-, contaron la felicidad que tienen y no pueden ocultar.



A tal punto reflejaba mucha luz, que tuvo que salir a desmentir un posible embarazo y se limitó a contar que solo es el amor genuino que los une que hace que tenga ese brillo especial. “Estamos súper contentos. Creo que la felicidad de verdad no se puede ocultar […]”.



Así fue la boda secreta de Karina Banda y Carlos Ponce, "especial" porque fue un punto muy positivo en medio de la pandemia: '”Es un momento muy bonito en la vida, pasamos por esta pandemia donde la gente quedó un poquito afectada y muy nerviosa sobre el futuro”, dijo la presentadora. Fuente: Hola

Sabían que no habría un momento que pare esa felicidad y esa atracción que sienten en todos los sentidos, el uno por el otro. Por ello se sintieron listos y siguieron su instinto para seguir el plan de Dios.

No lo dudaron y sellaron su amor con el matrimonio en secreto. Cabe destacar que su relación comenzó en 2018. Sin embargo, durante un tiempo tuvieron una crisis muy breve al punto de separarse y recién a mediados de 2019 se dieron una nueva oportunidad para finalmente comprometerse a principios de 2020.

Así fue la boda secreta de Karina Banda y Carlos Ponce, simple, discreta y repleta de amor. ¡Muy linda! ¿Tú qué crees?