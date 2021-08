The Crown: la durísima definición de Peter Morgan sobre la Familia Real

La elogiada serie de Netflix “The Crown “creada por Peter Morgan, ya posee cuatro temporadas y atrae cada vez más al público por conocer los pormenores de la realeza británica. No solo es elogiada por su contenido o por los premios alcanzados, sino por contar de una didáctica manera la vida de la reina Isabel II y quienes la rodean.

Esta última temporada ha sido más que polémica para la realeza, ya que se conocieron los inicios del matrimonio entre Diana y el príncipe Carlos, señalándolo a este último como villano. Tras darse a conocer revelaciones intimas de cómo se llevó adelante su matrimonio con la princesa, muchos de los fans han adquirido algo de desprecio entorno de la figura del heredero al trono.

Peter Morgan opinó que una de las desventajas que tenía el matrimonio era que sus desgracias privadas se desarrollaban de manera pública. Y al parecer esta opinión llego a los oídos de la familia británica.

Los hechos que fueron mostrados generaron molestar en la Corona, y pidieron expresamente que se aclare que se trata de una ficción y no de lo que paso realmente, aunque cabe destacar que no hubo ninguna modificación.

Ante este pedido Peter Morgan brindó una entrevista a The Hollywood Reporter, donde dio detalles de cómo trabaja en la serie, y además explicó que cuenta con un equipo formado por varios profesionales de investigación, edición e historiadores: " Ellos son responsables de hacer posible mi trabajo y de mantener unida la parte de escritura de este programa”.

Fuente: Instagram The Crown

El autor además no dejo pasar una respuesta para la Corona: “Su embrollo se sentía como un cubo de Rubik que simplemente no hacía clic de una manera que le traería felicidad a ninguno de ellos. No fue culpa de ellos, y fue todo culpa de ellos". La temporada 5 de "The Crown" ya se encuentra actualmente en producción.