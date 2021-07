¿Quién es el padre del hijo de Sherlyn González?

La actriz y cantante mexicana Sherlyn González se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida: hace un año nació su primer y único hijo, André, luego de someterse a un tratamiento de inseminación artificial para cumplir su sueño de ser mamá. En Instagram comparte fotos con sus más de 3 millones de seguidores en las que se la ve feliz con el niño de más de un año.

Al ser consultado sobre cómo le explicará André que no tiene un padre biológico como en una familia tradicional, Sherlyn indicó que no le da importancia y que no criará a su hijo para que entienda desde chico que todas las familias son distintas. En este sentido, cree que "hablar con la verdad" siempre es el mejor camino y que tratar a los niños como si no entendieran "es faltarle el respeto a su inteligencia".

"Así que siendo muy honesto: 'Te elegí, moría por tenerte, no encontraba a la persona'. A mi hijo quiero hablarle con la verdad y quiero explicarle para que no juzgue el hecho de que hay distintos tipos de familia: familias de mamá y papá, familias homoparentales, familias monoparentales o como la nuestra, que los papás son los abuelos", afirmó en una entrevista a la revista People.





Si bien muchas dudas giran alrededor de quién es el hombre que la ayudó a concebir a André, González no dio detalles de la inseminación artificial ni tampoco un nombre: "Dios es el papá de mi hijo, vive con nosotros, respiro, hablo, se lo encomiendo todo el día y creo que no podía tener un mejor papá".

El nacimiento de André

André nació el 30 de mayo del 2020 con un poco más de 2 kilos y una semana más tarde, Sherlyn González publicó en Instagram su primera foto. "Gracias a todos por tanto cariño, mensajes, llamadas, flores y tantos detalles que no he podido contestar, nos estamos adaptando a nuestra nueva vida juntos y cuando quiero responder volteo a contemplar sus manitas, sus ojitos, como respira y se me olvida el mundo entero", escribió.

Y siguió: "Por eso hoy mientras mi angelito duerme quiero darles las gracias mis amores, gracias por no soltarme nunca, por ser mis cómplices y la familia extendida de mi príncipe, gracias por sus oraciones al momento que se complicaron las cosas el día que nació, gracias por todas las bendiciones que le escriben a mi hijo, como su mamá no saben lo hermoso que siento en el (emoji de corazón)".

