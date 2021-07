Hasta Kendall Jenner reaccionó: Hailey Bieber eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

En septiembre cumplirán tres años de casados y Justin Bieber junto a su esposa, Hailey Rhode Baldwin Bieber, viajaron a la Isla de Milos en Grecia para celebrar su tercer aniversario de compromiso, que sucedió en julio de 2018. Antes de llegar a ese destino, la deslumbrante pareja posaron junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Una vez en suelo griego, Hailey y Justin pasearon en el Mar Egeo a bordo de un lujoso yate. Además, practicaron buceo y ella piloteó un wave-runner. Ambos comparten una fortuna que, según se estima, ronda los 35 millones de dólares.

Sin embargo, no todo brilla en la vida del joven y multimillonario matrimonio: hace tan sólo unos meses, el cantante había expresado su cansancio de los fans que le hacen guardia en su piso de Nueva York. “Los entiendo, pero este es mi hogar. No me gusta que estén acá”, manifestó con angustia en un video que se viralizó antes de su viaje de descanso junto a Hailey Rhode.

Fuente: Instagram Hailey Rhode Baldwin Bieber.

En las últimas horas, Hailey Bieber compartió en su cuenta oficial de Instagram dos fotografías que enamoraron a sus fans. Algunas de ellas, tan famosas como la esposa de Justin: Vanessa Hudgens y Khloé Kardashian son dos de las estrellas que halagaron las instantáneas de Rhode Baldwin Bieber, mientras que Kendall Jenner reaccionó a las mismas con un like.

Fuente: Instagram Hailey Rhode Baldwin Bieber.

Como era de esperarse, las fotos de Hailey cosecharon casi un millón y medio de corazones en la publicación de Instagram. Cabe aclarar que la famosa multimillonaria está por alcanzar los 40 millones de seguidores en la red social de la camarita. En tanto, su esposo, uno de los cantantes millennials más escuchados en todo el mundo, tiene 182 millones de followers.