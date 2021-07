Tras dos semanas aislada, Paola Rojas confirmó una esperada noticia

El día 24 de junio Paola Rojas informó por medio de sus redes sociales que había contraído el virus de COVID-19 y por lo tanto se encontraba aislada de su familia, para poder resguardarlos y luego volverse a reunir.

La periodista había anunciado con anterioridad: “No podré acompañarlos por algunos días en ‘Al Aire con Paola’. Lamentablemente tengo COVID. Ya estoy aislada y con todos los cuidados necesarios. Abrazo fuerte”. Luego pasar varios días cumpliendo la cuarentena obligatoria, Paola por fin pudo reunirse con su familia, sus hijos y declaró que había superado al virus que tantas tristezas ha ocasionado a nivel mundial.

La conductora de Televisa anunció su recuperación por medio de una publicación en donde aparece su hijo Leonardo diciendo: “Les comparto emocionada que ya superé el COVID. Espero muy pronto estar de vuelta. Gracias por sus mensajes tan cariñosos. Fueron muy importantes para lograr mi recuperación”.

Rojas acompaño a la fotografía que compartió con su hijo con una imagen impresa de ambos, ya que su pequeño le tenía una sorpresa a su madre. Por lo tanto, la periodista quiso compartir ese regalo a sus fanáticos y seguidores de Instagram, que también se unieron y celebraron su recuperación.

En la publicación tuvo varios mensajes alentadores y emotivos, Mauricio Mancera comentó: “¡Eso jefa! La actitud siempre estuvo que es importante”. “¡Eso es todo! ¡Qué felicidad! ¡Bravo, Paola!”, posteó Celina del Villar, además de que recibió otros mensajes de sus amigas Gloria Calzada, Jaydy Michel, Chantal Andere y Yuridia Sierra.

Fuente: Instagram Paola Rojas

Paola Rojas comentó en su cuenta de Twitter: “Ya me curé. Me fascina poder saludarlos, más que nunca me da muchísimo gusto poder estar de vuelta en este estudio, poderlos saludar, poderles compartir información. Estuve unos días guardada y la verdad es que con malestares espantosos”.