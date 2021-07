Queen: esta fue la Navidad más triste de Freddie Mercury

Freddie Mercury disfrutaba de la Navidad con la inocencia que tienen los niños. Era tan solidario que, para esa fecha, invitaba a comer a su casa a quienes no tenían planes. Más de una vez pagó cenas de Noche Buena que fueron enviadas a hospitales donde se atendían a personas con VIH o SIDA. Hasta el día de hoy, sus seres queridos reciben regalos por parte de él en esta fecha especial.

Sin embargo, Mercury pasó una Navidad dolorosa luego de terminar su relación amorosa con Mary Austin. Llevaban juntos siete años cuando el cantante de Queen comenzaba a asumir su homosexualidad. Fue en diciembre de ese mismo año, en 1976, cuando la exitosa banda británica había lanzado el álbum "A Day At The Races", donde estaba incluida la canción “Love of my life”, que el vocalista había escrito para su amor de tanto tiempo.

Freddie aseguraría años después que la despedida con Mary fue entre lágrimas, pero que daría lugar a un fuerte lazo que nunca nadie les pudo quitar. De hecho, es sabido que el amor que tenía hacia esta mujer nunca se esfumó y que fueron amigos muy cercanos hasta la muerte de la estrella de rock.

Así lo muestra la película biográfica sobre el cantante, “Bohemian Rhapsody”, en donde Freddie Mercury es interpretado por Rami Malek. En esta obra, Mary es encarnada por Lucy Boynton. La relación amorosa que protagonizaron traspasó la pantalla y, luego del estreno de la película, Malek y Boyton confirmaron que estaban en pareja y siguen juntos en la actualidad.

Fuente: Instagram Bohemian Rhapsody Movie.

Años más tarde, para la Navidad de 1984, Freddie Mercury tuvo otra Navidad que fue una pesadilla. Queen había producido su primer single navideño, una costumbre entre artistas y bandas populares que se repite cada año en Reino Unido. “Thank God it's Christmas” fue el nombre de la canción, pero no ingresó en el Top 20 y nunca fue incluido en ninguno de los álbumes de Queen.