La contundente respuesta de José Luis “El Puma” Rodríguez cuando le preguntaron por sus hijas

José Luis “El Puma” Rodríguez, uno de los cantantes más importantes de América Latina, participó de una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, para su canal de YouTube. En un distendido ambiente el intérprete de éxitos como “Tengo derecho a ser feliz” y “Voy a perder la cabeza por tu amor” reveló detalles de su vida profesional y privada.

El “Puma” fue consultado por su lado más sensible o vulnerable que posee, a lo que el cantante y productor venezolano de 78 años contestó: “Yo creo que no tengo ya... Yo creo que yo soy un libro abierto, vale. Y algún día, si se hace una miniserie o lo que sea, van a saber todo hermano, van a saber todo. ¿Qué hay oculto?, en la vida de uno, si uno es público. Todas las dudas se pueden aclarar, si es que le interesa la vida uno… Yo soy una persona pública y la gente sabe dónde voy, con quien estoy, sabe mi vida”.

Luego Olavarrieta le realizó la siguiente pregunta a Rodríguez: “¿Por qué siente que le ha costado tanto, tal vez, el acercamiento con su otra parte de la familia? ¿Qué hace falta para conectar?”. El periodista se refirió al alejamiento que tiene el oriundo de Caracas con sus hijas mayores Lilibeth y Liliana Morillo.

“Hermano querido, todo tiene un tiempo, y no hay que precipitar las cosas” inició José Luis con su respuesta. “Va a llegar un momento en que todo será normal, que fluya, que sea natural, que todo esté calmado. Han pasado 34 años, casi 35 años de eso, hermano querido. ¿Y hay que seguir por ahí? No, no, tranquilo... la blanda respuesta calma la ira. Cuando a mí me agreden, yo aguardo en silencio” amplió el artista latino.

Fuente: Instagram Morillo fans

Por último, José Luis “El Puma” Rodríguez dijo: “Están en mi corazón y en mi mente. Es eso (...) Yo tampoco tengo esa cosa arraigada que 'mi sangre, mi familia...'”.