Así se las rebusca Azucena Cierco para ser una espectacular mamá soltera

Azucena Cierco es una conductora mexicana con una larga trayectoria en Televisa y Univisión. Pero más allá de su carrera profesional tiene una gran popularidad en las redes sociales y entre sus seguidores de la pantalla chica por demostrar que ella sola ha podido criar a su hijo, y que está feliz de ser independiente aunque no ha sido fácil el camino.

Cuando se apagan las cámaras, la Licenciada en Ciencias de la Comunicación corre a su casa, donde vive su hijo Santi y de quien está profundamente orgullosa. Ellos no dependen de nadie y no tienen una figura paterna que los acompañe, pero tampoco les importa.

"Soy una mamá exitosa a pesar de ser una mamá soltera y de no tener un compañero a mi lado para salir adelante cuando se trata de los temas de mi hijo. Y soy exitosa porque aprendí a no depender de nadie", dijo en un vivo junto a su compañera Rebeca Smyth.

Y siguió: "Yo resuelvo mi vida, yo resuelvo su vida y no espero nada de nadie, entonces si su papá puede venir y compartir con nosotros un almuerzo somos los más felices del mundo pero ya no le exijo, si su papá puede aportar algo qué bueno, qué maravilloso, pero si no, no se lo exijo ni se lo reclamo".

Santi tiene 15 años y si bien no tiene a su padre presente, su madre logra ocupar ese rol, pese a que a veces no la tiene fácil. Cierco contó que uno de esos momentos fue, por ejemplo, cuando le salió el bigote y tuvo que ayudarlo a rasurarse: "Hay muchos retos empezando por el hecho de que somos mujeres y no conocemos el cuerpo en detalle de los varones".

Sin embargo, la periodista está orgullosa de ver cómo su esfuerzo tuvo recompensa y cómo logró darle a su hijo todo lo que necesita: salud, educación, comida y amor. En los posteos de Instagram comparte fotos junto a él, en las que se los ve sonriendo, abrazos y viviendo momentos juntos.

"Eres mi amigo, mi co´mplice, mi maestro y solo le pido a Dios que me gui´e para poder apoyarte y guiarte en la misio´n que e´l escogio´ para ti", le dedicó a su hijo en el pie de una foto donde están en el agua y divirtiéndose.

