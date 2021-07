Arriba de un yate: JLo muestra cómo llevar puesto un bikini esta temporada

Jennifer Lopez y Ben Aflleck volvieron a ser los protagonistas de todas las portadas de la prensa rosa como hace casi 20 años. Los artistas estadounidenses se encuentran nuevamente en pareja y se los ve muy felices.

En las últimas horas, se viralizó una vieja entrevista de JLo donde señalaba una de las cosas que menos le gusta de Ben Affleck. “Es horrible, tiene demasiados colores. Sus tatuajes siempre tienen demasiados colores. No deberían ser tan coloridos. Deberían ser más geniales” se refirió en el 2016 Jennifer al gran tatuaje del oriundo de Berkeley, California.

Este viernes, Jennifer Lopez compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la intérprete de “If You Had My Love” desplegando toda su belleza de espalda ante la cámara arriba de un yate. La “Diva del Bronx” lució un bikini de color amarilla. Además, la norteamericana de raíces latinas complementó su look con su cabello suelto, lentes de sol y un delicado make up.

“Hola” y dos emojis de corazón amarillo y uno de cámara de fotos fue el sencillo y corto epígrafe que eligió JLo para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jennifer Lopez

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex esposa de Marc Anthony se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 900 mil corazones. Entre los likes más destacados se encuentra el del cantante Ricky Martin. Además, la también actriz recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física y su outfit escogido.