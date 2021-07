Eiza González habló del supuesto dardo a Belinda que es tendencia en redes

El cruce entre Eiza Gonzalez y la cantante mexicana de ascendencia española data del año 2013. En aquella ocasión, la actriz de “Godzilla vs Kong” publicó un tuit haciendo referencia a una prenda que le había comprado al diseñador Alexander McQueen, a lo que Belinda compartió un video dos horas después donde pedía opinión a sus seguidores sobre qué atuendo debía usar en un evento, refiriéndose a Moschino y a McQueen, este ultimo diseñador de la prenda de Eiza.

Luego de que esto ocurriera, la actriz se lo tomó personal y asumió que Belipop la provocaba, haciendo alusión de que ella también poseía prendas del diseñador, por lo que escribió “Así o mas pendiente de lo que hago?? Jajajaja#FUNNY”. La contestación de Belinda en ese momento fue “Mientras tu vienes, yo ya fui, di 3 vueltas, regresé”. Esto provocó el cruce entre fans de ambas figuras de la farándula mexicana.

Cuando tu fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021

Ahora bien, este sábado Eiza escribió un mensaje en su Twitter que llamó la atención de sus seguidores. No solo por el hecho de que estaba en español y que ella por lo general escribe en inglés, sino también porque el contenido del mismo era muy similar a aquel mensaje que había dado Belinda allá por el 2013. El tuit de la actriz decía “Cuando tu fuiste yo ya fui y regresé…. CIEN veces.”

Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa q sepan mi twit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021

De inmediato los seguidores de la cantante salieron al cruce con varios mensajes en sus redes entre los que decían: “Ya Eiza, deja la competencia, primero dices una cosa y luego le cambias y se supone que muy feminista” y “Ocupas publicidad guapa?”, por otra parte, algunas personas comenzaron a publicar memes y otros textos donde compararon a las artistas por su dinero, fama, estilo de vestir, éxito e incluso sus ex parejas.

Ni yo me acordaba de eso uD83EuDD23 chale — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) July 3, 2021

Ante la polémica Eiza González se desligó del problema y afirmó que sus palabras no estaban dirigidas a nadie en especial y mucho menos a una pelea ocurrida hace 8 años atrás. Es más aseveró que no se acordaba de tal pelea con la cantante.

“Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa que sepan mi tweet no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”, escribió Eiza, dejando claro que no publicó su mensaje pensando en Belinda o en cualquier otra persona famosa.