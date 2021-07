El nuevo escándalo que sacude a Luis Miguel

Una vez más el nombre de Luis Miguel se ve relacionado a un escándalo. En esta ocasión Javier Francisco Guatemala, demandó laboralmente al “Sol de México. Este señor fue el encargado de cuidar la casa de Acapulco del artista latino durante 28 años. Al parecer el cuidador fue despedido en 2012 y sin pago, por lo que junto a su abogado Tomás Gutiérrez interpuso una demanda por despido injustificado, y el reclamo de una indemnización que ya acumula diez años de salario.

“Realmente se siente la frustración de haber trabajado toda tu vida y creo que todos trabajamos por algo” señaló el ex empleado de Luis Miguel.

“La demanda es porque después de 2012, cuando él se fue, perdimos comunicación, contacto, y ya de ahí me contactó con su secretario personal, el señor Joe Madera, y ya no me empezaba a llegar normalmente el dinero. Entonces empezamos ahí con carencias, me cortaron la luz, a los empleados (de la mansión) les debía siete, ocho meses ya” amplió Javier Francisco Guatemala, quién estaba a cargo del cuidado de la seguridad de la famosa mansión que Luis Miguel poseía en Acapulco, en la entonces llamada Playa Bonfil.

“Era un presupuesto elevado para esa casa, por concepto de mantenimiento de máquinas, del jardín, de las albercas, de la misma casa, de los carros, de los seis carros de lujo, un Mercedes y un Porsche” indicó Javier Francisco sobre la emblemática propiedad de LuisMi que apareció en las dos temporadas de la serie “Luis Miguel, la serie”.

Por último, el demandante le dejó un mensaje al padre de Michelle Salas: “Le diría que siga siendo el mismo caballero que ha sido siempre y que se acuerde de la fidelidad, que siempre estuvimos ahí y que hasta la fecha nunca había tomado un micrófono No estamos diciendo nada malo de él, que lo llevemos a feliz término, como un caballero”.