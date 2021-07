Queen: la canción más defendida por Freddie Mercury y el reconocimiento que pocos conocen

A unos meses de cumplirse las dos décadas de la partida a la inmortalidad de Freddie Mercury, la banda que él supo liderar continúa recibiendo distintos tipos de distinciones. Hace unos años un estudio comprobó una cualidad de una de sus canciones más defendidas que pocos conocen.

La canción a la que nos referimos es “Don’t Stop Me Now” y el reconocimiento es el de ser el tema musical que más gente eligió para subir su estado de ánimo. Este éxito de Queen fue elegido en un importante estudio a cargo del neurocientífico del Instituto de Psicología Experimental de la Universidad de Groningen, Jacob Jolij, en el año 2015.

El resto del ranking que tiene a la canción de Queen en la cima del podio lo completaron “Dancing Queen” (Abba), “Good Vibrations” (The Beach Boys), “Uptown Girl” (Billy Joel) y “Girls Just Wanna Have Fun” (Cindy Lauper). Dicho estudio afirma que las letras positivas y la tonalidad mayor o menor ayudan a levantar el ánimo de las personas. El 45% de los encuestados utiliza la música para levantar su estado de ánimo, e incluso el 77% utiliza la música para motivarse.

Un detalle no menor es que está canción no le gustaba a uno de los integrantes de Queen y fue defendida a capa y espada por Freddie. "Lo encontré un poco demasiado frívolo en vista de las consecuencias del SIDA y demás. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que le brindaba mucha alegría al público. Es una gran canción, no hay manera de evitarlo" había indicado Brian May, guitarrista de la banda, en una entrevista.

Fuente: Instagram Queen

"Tengo que decir que nunca fue mi favorita de las composiciones de Freddie. Creo que se creó muy rápidamente” había agregado May. De igual manera, Brian reconoció que es como un juego alborotado, y que es genial que a la gente le guste. “La gente la vive y es genial. Freddie fue capaz de poner su dedo en el botón de ‘Sí, salgamos y pasemos un buen rato'”.