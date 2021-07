Dua Lipa, fiesta y covid: los detalles del escándalo

En medio del aumento de casos de Coronavirus en México, Dua Lipa visitó el país azteca y desató la polémica. Un contacto estrecho podría complicar a la celebridad nacida en Gran Bretaña que mueve millones de fans alrededor del mundo.

Los detalles del escándalo que protagoniza Dua Lipa

Ocurre que la cantante inglesa ganadora al mejor álbum en los Grammys 2021, Dua Lipa, suele ir a México. Ya viajó varias veces durante la pandemia.

Esta vez estuvo de visita en el Nido de Quetzalcoatl, donde se realizó la fiesta de Jordan Firstman. El encuentro tuvo lugar en un alegre complejo arquitectónico surrealista diseñado por el arquitecto Javier Senosiain en el estado de México.

La salida de la inglesa con sus amigos trascendió gracias a que la estrella compartió fotos de su estadía en el estado mexicano a través de su cuenta oficial de Instagram. Es que la ocasión ameritaba mucha alegría: el motivo de la fiesta era el cumpleaños número 30 de su amigo el influencer Jordan Firstman.

La variada concurrencia incluyó personalidades del ambiente entre las que se encontraba la cantante y compositora galesa Marina Diamandis, Kim Petras, Tove Lo, Phoebe Bridgers, Charli XCX, Caroline Polachek y Benny Drama, gran figura de las redes sociales.

Los cuestionamientos acerca de la realización del evento en medio del rebrote de Coronavirus en México quedan a un lado comparado con la noticia de que Marina Diamandis confirmó que contrajo coronavirus junto con un puñado de invitados más, que también pueden haberse contagiado en el lugar.

Marina Diamandis dio la confirmación de tener Coronavirus a través de Twitter el pasado lunes, a pesar de que su calendario de vacunación está completo con las dos dosis. La galesa dijo que cinco de sus amigas, también vacunadas de forma completa, contrajeron la enfermedad ese mismo día.

Diamandis escribió para sus seguidores que estén atentos y tengan cuidado ya que hay nuevas variantes y aún el Coronavirus está circulando pese a las vacunas, que no evitan los contagios, aunque sí reducen las muertes y complicaciones.

La galesa declaró estar contenta y agradecida de tener las vacunas en su sistema inmunológico ya que de lo contrario “no me sentiría bien en el sexto día“, escribió en sus redes sociales. Aunque continuó que esto no hace que el Covid sea más suave o menos desagradable.

Luego, concluyó su mensaje a sus seguidores advirtiendo que ella misma tenía una “falsa sensación de seguridad interior“ y que sentía el deber de avisarles a todos.

Así, la cantautora galesa Diamandis aconsejó a sus seguidores que se vacunen apenas puedan para prevenir episodios más graves y, aunque nadie confirmó que haya sido así directamente es posible que haya contraído ahí mismo el virus. O no, ni ella misma lo sabe.

De esta manera, la cantante de One Kiss de 25 años, la mismísima Dua Lipa, podría estar contagiada ya que estuvo con ella. Asistió a ese cumpleaños y hay imágenes que lo prueban.

Hasta ahora no se confirmó la noticia y hay esperanzas de que no sea así, ya que Caroline Polachek que estuvo en el lugar confirmó no estar contagiada.

Igualmente, los memes en las redes sociales no tardaron en multiplicarse en contra de la actitud de Dua Lipa de salir de fiesta y descuidar el comportamiento para prevenir el virus.

¿Te parece reprochable la conducta de Dua Lipa?