Ángela Aguilar y su prima Majo Aguilar ¿Amigas o enemigas?

La mexicana, Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más importantes de la música latina y principalmente del país azteca. Esto se debe a que posee una voz que a diario suma más seguidores en todo el continente. Por su parte, la joven cantante se hizo conocida a nivel mundial cuando interpretó la canción "La llorona" en los premios Grammy Latinos del año 2018.

En tanto que, ese mismo año, lanzó su primer álbum de estudio que tuvo una gran aclamación por la crítica, ya que este lanzamiento tuvo un éxito inmediato. Fue tan bueno este disco que contó con nominaciones, una para los Premios Grammy y dos Premios Grammy Latinos. Esto la convirtió en una de las artistas más jóvenes en ser nominadas para ambos galardones.

A su vez la Dinastía Aguilar es una de las familias más populares del país azteca ya que está integrada por muchos cantantes. Una de ellas es, Majo Aguilar, que es la prima hermana de Ángela ya que padre Antonio Aguilar Jr. es el hermano de Pepe Aguilar. Por su parte al igual que el resto de su familia la joven de 27 años también se dedica a la música regional y deslumbra a todos con su cautivadora voz.

Para aquellos que no la conocen Majo Aguilar, como mencionamos anteriormente, es una cantante y compositora mexicana.?? En tanto que hasta el momento ha grabado dos EP's, con ocho sencillos y varios videos musicales. Además ha compuesto ocho canciones que demuestran lo buen artista que es. Actualmente es artista exclusiva de Universal Music Group.

Sin embargo, muchos se preguntan cómo es la relación que hay entre ambas primas cantantes ¿rivalidad o amistad? Sobre este tema Majo Aguilar habló con el programa Ventaneando y en mismo dijo: "Yo sé que ella piensa igual. Lo único que quiero es que a todos los integrantes de mi familia les vaya bien. Por supuesto que no hay lugar para rencores. Es mi familia y los amo. No hay nada feo y yo muy contenta con lo mío, muy orgullosa de venir de la familia que vengo, pero como saben yo siempre me he enfocado en hacer mi camino".