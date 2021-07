La hermana de Karol G sacude las redes al contar secretos de su familia en una entrevista exclusiva

Desde hace algunos años la popularidad de Katherin Giraldo ha crecido a pasos agigantados en las redes sociales. Además de ser la hermana de Karol G, la talentosa colombiana ha demostrado que posee una belleza increíble que a diario conquista a miles de seguidores en sus cuentas oficiales. En una entrevista exclusiva con diario MDZ, la brillante colombiana habló de la relación con su familia, de sus crecimiento en las redes y de sus proyectos personales.

Como muchos no saben, actualmente, Katherin no tiene una relación con Karol G, sus hermanas y su padre. Sobre ello la brillante colombiana dijo lo siguiente: "Desafortunadamente hace dos años no tengo relación con ella, naturalmente ella prefiere estar neutra ante un conflicto que tenemos mi papito y yo y es por ello de la distancia. Sin embargo sobre ella tengo una admiración total. Estoy muy orgullosa de Karol y sus logros. Siempre seré su fan número uno".

Además, Katherin Giraldo habló de su padre y su actualidad diciendo que "realmente en este momento no existe ningún vínculo con mi padre, por algunos errores que pasaron en el pasado. Pero antes de ello fue la relación más bonita". Además sobre su familia afirmó que "los extraño un montón, pero yo se que Dios nos dará la sabiduría y la paz para curar las heridas causadas de todas las partes".

Continuando con esta sintonía la hermosa colombiana dijo que "de ellos nos espero nada, lo que quiero es que mi papá me permita demostrarle todo lo que he logrado hasta hoy y lo que haría por él. Pese a todas las diferencias que tengamos los amo mucho y quiero que volvamos hacer una gran familia".

Por otra parte, Giraldo habló sobre esta gran exposición en las redes sociales donde manifestó que "la verdad que es algo inesperado. Porque no esperaba este crecimiento en tan poco tiempo y es muy grato sentir esta acogida tan bonita de mis seguidores. Para mi es un disfrute y pasión crear contenido de belleza de forma orgánica y a los que me siguen ya los quiero y hacen parte de mi. Entonces mi gente es la que tiene esa respuesta".

Finalmente y en cuanto a su proyectos personales, Katherin Giraldo, dijo que "estoy impulsando varios emprendimientos de belleza, les cuento tengo una línea de productos capilares veganos @vitivcolombia y adicional. Estoy innovando con una colección de trajes de baño hechos a mano @haikuessencial y también soy embajadora de varias marcas reconocidas de belleza en Colombia. Por último y obviamente lo que me apasiona más es crear contenido en mis perfiles personales. Además les cuento que son los primeros en saber que pronto realizaré la apertura de un centro de salud y belleza en mi país y esto me tiene muy feliz".