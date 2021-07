El duro mensaje de Laura Nuñez, ex asistente de José José, contra Alejandra Ávalos

José José volvió a ser tema de conversación en los sitios de espectáculos mexicanos en los últimos días. Alejandra Ávalos aseguró que pudo comunicarse con el “Príncipe de la canción” con ayuda de un médium. Recordamos que el cantante y músico mexicano falleció hace más de un año y medio a los 71 años.

"Tuve la oportunidad de contactar con una médium y tuve una experiencia que nunca había experimentado. Fue increíble hacerlo venir y de tener esa referencia real. Fue un momento espiritual. Él se pudo expresar. Yo soñé hace cuatro días con él y él me decía ‘habla’” señaló Alejandra Ávalos al programa “Sale el Sol”.

“Yo lloré mucho, yo se que es un alma que está penando. Yo por eso le hice su misa, cuando se cumplió su aniversario. Por que yo se que a él le reconforta” amplió Ávalos.

Ante ello, la amiga y ex asistente de José José, Laura Nuñez le contestó a Alejandra: “La señora siempre habla de fantasías, no habla de una película, no habla de un disco recién, de un éxito, que esté nominada para un Grammy, que esté nominada para un Oscar, que esté nominada para una Diosa de Plata, para un premio importante para algo importante, la señora no habla, la señora solo habla cosas vagas”.

Fuente: Instagram José José

Luego Nuñez agregó que a ella no le hace falta de contratar a ningún médium por que le pudo decir todo lo que sentía en vida al fallecido artista. “No me quede con él hubiera, le hubiera dicho que lo quería, le hubiera dicho que lo estimaba, le hubiera dicho que lo iba a apoyar, le hubiera dicho que lo ayudaría en su curación, no me quede con nada pendiente, al contrario todo bonito y maravilloso, no necesito recurrir a nada de ello, porque todo lo vivimos al día” amplió Laura.