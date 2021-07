Ricardo Arjona confirmó una esperada noticia

Ricardo Arjona confirmó, una vez más, que el mítico concierto que realizó en Guatemala estará disponible en las diversas plataformas de streaming para quien desee volver a vivir este convocante evento que se realizó desde el Convento de Capuchinas en Antigua Guatemala.

Recordamos que este show realizado hace unos meses por Ricardo tuvo un gran éxito convirtiéndose en uno de los shows via streaming más convocantes de la historia. El intérprete de éxitos como “Historias de taxi” y “Fuiste tú” reunió 150 mil espectadores virtuales de los cinco continentes en su concierto. En aquella ocasión la alta demanda saturó la transmisión del evento y muchos usuarios no pudieron acceder a show. Inclusive la productora del latino, "Metamorfosis", mantuvo el concierto durante 48 horas posteriores para todos aquellos que no pudieron conectarse a la página en el vivo

Hace unas horas, Arjona publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que llenó de alegría a una gran cantidad de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En el mismo se puede ver un breve fragmento del mencionado show.

"#HechoalaAntigua… para escuchar. A partir del 23 de julio en todas las plataformas de streaming.>> Reserva el álbum en el link de la Bio” fue el simple y promocional texto que eligió Ricardo Arjona para acompañar su reciente videoclip en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Ricardo Arjona

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista al padre de Adria Arjona recibió velozmente una gran cantidad de reproducciones, superando con facilidad la barrera de los 61 mil. Además, el cantautor y compositor guatemalteco de 57 años recibió cientos de comentarios de apoyo y cariño hacia su posteo.