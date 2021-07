A la orilla del mar, Danna Paola arrasó en TikTok

Danna Paola confirmó una de la noticias más esperadas por sus fans. La actriz y cantante mexicana de 26 años anunció en su cuenta de Twitter que dará un concierto al aire libre en la Ciudad de México el próximo 20 de agosto. Además, el mismos se podrá disfrutar via streaming.

“TENEMOS CONCIERTO !!!!! CDMX 20 DE AGOSTO 2021 !!!! Welcome to the new me!!!” fue el feliz tuit de Danna, quien ya había anticipado a su publico que tenía una sorpresa para ellos un día antes.

En las últimas horas, Danna Paola compartió un video en su cuenta oficial de TikTok que enamoró a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza en un divertido y veraniego montaje a la orilla del mar. La oriunda de Ciudad de México lució primero un sobrio look total black para luego deslumbrar a todos con una bikini fucsia y una gorra negra. Además, la azteca complementó su look con un collar de perlas y un delicado make up.

TENEMOS CONCIERTO !!!!! CDMX 20 DE AGOSTO 2021 !!!!uD83DuDC96uD83DuDD25uD83DuDD25uD83EuDD29uD83EuDD29? Welcome to the new me!!! uD83DuDC96?uD83DuDC9A uD83EuDD7A pic.twitter.com/S2c4z5KPRL — Danna Paola (@dannapaola) July 19, 2021

“shupeeeer tranqui” fue el simple y corto texto que eligió Paola de epígrafe para acompañar sus reciente grabación en la popular red de origen chino.

Como era de esperarse este posteo de TikTok que tiene como principal protagonista a la intérprete de “Mala fama”, se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 190 mil corazones. Además, la artista de 26 años recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus fieles fans en su mencionada publicación.