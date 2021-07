¿Cuántos hijos y esposos ha tenido Consuelo Duval?

María del Consuelo Dussauge Calzada, más conocida como Consuelo Duval, es una exitosa conductora y actriz mexicana, ganadora de múltiples premios. Su vida privada también está atravesada por la mirada pública, luego de tres divorcios y dos hijos: Carolina Miranda y Michel.

"La primera vez me casé a los 24 años, y lo hice porque estaba embarazada, y a pesar de la edad me convertí en la deshonra de la familia. Mis hermanos me reclamaron y me exigieron que me casara porque mataría a mi padre del coraje. Cuando mi papá se enteró que me casé por eso simplemente me dijo: 'hija que mensa eres'", contó en 2016 sobre Ariel, según Univisión.

A los pocos meses de haber dado a luz a Carolina, Consuelo Duval ya esperaba su segundo hijo y, al poco tiempo que nació Michel, su esposo los abandonó sin dar ninguna explicación. Sin embargo, para ella no fue un trauma y lo aceptó rápidamente: "Él se desentendió, pero yo feliz, me quedé con mis hijos yo sola".

Tiempo más tarde, llegó a su vida Sergio Juárez Rico, su segundo esposo, ocho años menor que ella, quien crió a Carolina y Michel, y se convirtió en la figura paterna. Si bien tuvo el mejor trato con sus hijos, la que no tiene un buen recuerdo sobre él es Duval, ya que Rico le fue infiel en reiteradas ocasiones.

El amor entre Consuelo Duval y Armando Ciurana

Luego de sobreponerse del divorcio de su segundo esposo, Consuelo Duval conoció al productor de televisión Armando Ciurana. Pero este matrimonio, de 2007 a 2013, fue el más polémico de los tres, y la relación terminó en muchos escándalos, como peleas legales por la casa donde vivían.

Según la actriz, su matrimonio con Ciurana fue el más importante: "Me dio mucha experiencia, es un gran hombre, no supimos tener la inteligencia emocional para tener una relación de pareja, primero porque él es tres años menor. A la fecha lo que me preocupa es que él se quedó con toda mi capacidad de amar, lo amaba con todo mi corazón".El fin de sus matrimonios

Consuelo Duval tuvo otras parejas con el tiempo como el productor Jesus Ortíz, pero no volvió a casarse y tampoco está en sus planes. Este último tiempo lo disfruta con sus hijos, sus grandes pilares, y le sigue poniendo humor a todos sus personajes, mientras que espera a su próximo gran amor.

¿Tendrá una nueva oportunidad de encontrar a su pareja ideal?