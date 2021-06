El complicado desafío personal de Salma Hayek tras filmar House of Gucci

Salma Hayek participó de una extensa entrevista para la revista InStyle, donde protagonizó una vez más la portada del mencionado magazine. En la misma reveló un detalle sobre el sacrificio que tuvo que realizar para interpretar al papel de “Giuseppina Auriemma” en “House of Gucci”. El personaje de la artista mexicana de 54 años es una de las mejores amigas de Patrizia Reggiani, la esposa y asesina de Maurizio Gucci.

“Ni siquiera habían terminado las fiestas de fin de año y yo ya estaba pidiendo que me trajeran túnicas sueltas” inició con su relato Salma, quien tuvo que sumar algunos kilos a su peso para dicho papel. Tras la finalización del rodaje de “House of Gucci” reveló que ya comenzó con su objetivo de bajar nuevamente de peso: “Perdí muy poco peso hasta ahora, entonces empiezas a pensar: ‘wow, wow’, se gana tan rápido, pero se tarda mucho tiempo en perderlo”.

Luego Hayek indicó lo difícil que es mantener los cánones de belleza en la industria del séptimo arte: “Es lo que se espera de una mujer que la gente considera que se ve bien” y “A medida que envejeces, se espera que no se note”.

“Teniendo en cuenta la presión y el juicio que le he puesto, mi cuerpo ha sido increíblemente generoso”, señaló Salma Hayek. “No creo ser hoy un burrito caliente, pero sé que para mi edad y para el estilo de vida que he llevado, tan mal no me va. Y todo lo bueno se lo atribuyo a la meditación” amplió la talentosa latina.

Fuente: Instagram Salma Hayek

Luego la esposa de François-Henri Pinault habló de los beneficios de practicar meditación y la razón por la que inició dicha práctica: “Te hace experimentar tu cuerpo con una ligereza que es realmente deliciosa y satisfactoria”. La protagonista de Frida comenzó con las mencionadas técnicas a los 30 años para apaliar un intenso dolor de espalda que la sometía en aquel entonces.