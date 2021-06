Aseguran que este sería el motivo de la separación de Ester Expósito y Alejandro Speitzer

En medio de los rumores de separación entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer una fuente confirmaría la ruptura y el motivo del fin de la relación. Hace ya varias semanas que la noticia de la finalización del noviazgo entre la estrella española de Netflix y el joven mexicano rondaba por los umbrales de los sitios de espectáculos y las redes sociales.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que tanto Ester y Alejandro coincidieron a un distinguido evento de la marca italiana de joyas Bvlgari y no compartieron ninguna foto ni video juntos. Inclusive aseguran los presentes que no se dirigieron la palabra durante el evento en la ciudad de Milán.

En las últimas horas, el sitio TV Notas entrevistó a una amiga de Ester que confirmó la mencionada noticia y señaló el motivo de su separación con Alejandro Speitzer. “Se portaba muy prepotente y odioso cada vez que ella le presentaba a alguien para que lo incluyeran en algún proyecto o comercial, pues se le hacían muy poca cosa, sólo aceptó ser la imagen de una marca de joyas y artículos de lujo, y de una de ropa” indicó la fuente anónima al sitio mexicano.

“Mi amiga es muy joven, pero ya tiene una carrera consolidada, es muy famosa y alabada en España, por eso mismo Alex creyó que no habría mucho de qué preocuparse y que les iría bien viviendo juntos” amplió la misma fuente.

Fuente: Instagram Ester Expósito

“Parecía que andaba de vacaciones. Antes de mudarse habían quedado que ambos pagarían todos los gastos del depa que ella tiene en Madrid y que los dos lo mantendrían limpio, pero él no le daba dinero y menos levantaba un dedo, ella hacía y ponía todo” finalizó contundente la amiga de Ester Expósito.