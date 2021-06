Ángela Aguilar anunció una inédita canción: “Les tengo una sorpresa”

Ángela Aguilar se ha convertido en una las cantantes del momento en América Latina. La joven integrante de la dinastía Aguilar cobró mucha fama tras su colaboración con Christian Nodal en la canción “Dime Cómo Quieres” la cual ya cuenta con más de 351 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube. Luego la talentosa latina estuvo presente en el mega evento de la pelea entre los boxeadores Saúl "El Canelo" Álvarez versus el británico Joe Saunder donde entonó himno nacional mexicano de una controversial manera.

En los últimos días, Ángela había levantado muchas sospechas en los sitios de espectáculos y en las redes sociales al compartir dos fotografías vestida de novia con un sencillo vestido blanco y velo. Muchos de sus fans se preguntaron si la cantante estadounidense de música regional mexicana de tan solo 17 años se iba a casar. La hija de Pepe Aguilar despejó todas las dudas y compartió varios videos cortos a través de sus historias de Instagram.

“Les tengo una sorpresa.. ¿Están listxs?” inició Aguilar con una instantánea suya con un filtro blanco y negro. “Hola Angelitos los he extrañado, la verdad no estar posteando y no estar con ustedes me ha puesto muy triste” amplió la artista.

“Viene una sorpresa muy linda y me gustaría poder compartirles algo que ha sido muy importante para mí y que explica muchas cosas”, “Pues bueno mis amores estoy muy contenta, ya van a poder pre guardar esta gran sorpresa, está gran canción que significa mucho para mí” de esta manera la hija de Pepe Aguilar anunció el lanzamiento de “Ahí donde me ven” su segunda canción inédita.

Fuente: Instagram Ángela Aguilar

Esta gran noticia revolucionó velozmente a los millones de fanáticos de alrededor del planeta de Ángela Aguilar. La oriunda de Los Ángeles, California, Estados Unidos da la sensación que su carrera no tiene techo en estos momentos.