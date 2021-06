¿De qué signo es Ariana Grande y cómo es su personalidad?

Ariana Grande Butera, nació en la ciudad de Boca Ratón, Florida el 26 de junio de 1993. Sus padres eligieron ese nombre en alusión a la princesa Oriana, de la caricatura Félix el Gato. La joven artista es una brillante cantante, compositora, actriz productora musical y diseñadora de moda estadounidense.

La intérprete de éxitos como “Rain On Me”, “Bang Bang” y “Side to Side” es hija Joana Grande y Edward Butera. La artista tiene un medio hermano diez años mayor que ella, llamado Frankie Grande, quien también es actor y bailarín, además de productor.

Ariana nació bajo la influencia del signo del zodiaco de Cáncer. Esta canceriana se caracteriza por ser una persona delicada, imaginativa y amable. La ex estrella de Nickelodeon puede ser alguien muy divertida pero también tener muchos cambios de humor en poco tiempo. Es una persona sensible y emocional. Podría ser fácil hacerla llorar. La actual esposa del exitoso agente inmobiliario Dalton Gomez prefiere lo conocido, lo familiar y no es muy fan de los cambios.

Fuente: Instagram Ariana Grande

Ariana Grande una persona extremadamente optimista y por tal razón, ignora algunas cosas. Tiende a pensar que todo es posible, sin haber analizado bien la situación. Tiene grandes aspiraciones y la ambición de tener éxito en la vida de gran manera. De ahí la explicación de todo su éxito a sus jóvenes 27 años.

Fuente: Instagram Ariana Grande

Por otra parte, Grande es amante de la paz y es algo que realmente necesita, al igual que caer bien. Le puede costar decir “no “. Sabe escuchar, y anima a otros a expresar sus pensamientos y sentimientos íntimos. La gente le tiene confianza y se confiesa con ella, y percibe cuáles son sus sentimientos, así como lo que éstos dicen. Tiene talento para aprender idiomas.