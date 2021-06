Cada año más hermosa: Jennifer Lopez enamora a todos en las redes sociales

Desde hace varias décadas, una de las mujeres más representativas de la música latina es Jennifer Lopez. Debido a esto, posee una gran popularidad que marca tendencia en diversas partes del mundo. Por su parte la bella latina recientemente terminó de rodar su próxima película llamada “Shotgun Wedding”. La misma trata sobre una pareja cuya boda se ve interrumpida por criminales por lo que ambos tendrán que salvar el día.

Sin embargo, su vida personal, sigue siendo tendencia en los medios de noticias ya que nuevamente fue capturada por los paparazzis en diversas ocasiones con su ex pareja Ben Affleck por lo que estaría nuevamente en una relación amorosa con él. Además a este hecho se le suma que también fue con el padre de sus hijos, el salsero, Marc Anthony.

Lo cierto es que este 2021 ha sido un año muy movido para la cantante latina ya que está siendo un subí y baja entre éxitos laborales y problemas personales, sobre todo amorosos. Uno de ellos fue su ruptura con su prometido Alex Rodríguez tras dos años de relación. En tanto que, en lo profesional, la talentosa actriz sigue triunfando tanto en la música y como en el cine.

Cambiando de tema, hace algunas horas atrás, Jennifer Lopez compartió en su perfil de su cuenta oficial de Instagram una foto de ella que enamoró a todos y que demuestra que cada año que pasa está más hermosa. En la misma aparece luciendo un mini short y un top de tonos claros que resaltaron su figura. Además a la fotografía le agregó el siguiente comentario: "Happy International Pride Day to all my #JLovers that are part of the LGBTQIA+ community! You are strength … you are love … you are strong … you are perfect …".

Por otra parte, JLo en su vida laboral la está pasando de maravillas y un claro ejemplo de ello es una noticia que comunicó hace un tiempo atrás a través de sus redes sociales. Es que recientemente, la Diva del Bronx firmó un contrato exclusivo con el gigante de streaming, Netflix para producir sus películas y documentales.