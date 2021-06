Shakira enseña sus 30 años de carrera con un increíble video

Con una intachable carrera, Shakira es sinónimo de éxito absoluto en el mundo de la música latina. Esto se debe a que hasta el día de hoy sus canciones son de las más escuchadas en todas partes. Gracias a ello posee un repertorio de temas que son reproducidos por personas de todas las edades. Esto comprueba que la colombiana sabe cómo adaptarse perfectamente a los nuevos estilos musicales.

Sin embargo, en esta ocasión, la talentosa colombiana no es noticia por su música sino por un video que compartió en sus cuentas oficiales enseñando sus 30 años de carrera. Este material audiovisual que fue compartido por la talentosa colombiana es un homenaje que le realizaron sus fans en conmemoración al lanzamiento de su primer álbum de estudio cuando ella tenía tan solo 14 años.

En tanto que como mencionamos anteriormente, también en su perfil de su cuenta oficial de la mencionada red social, la esposa de Gerard Piqué compartió un video donde se la puede ver derrochando talento arriba de una de una tabla de surf dentro de una piscina que realiza olas artificiales. Claramente, la artista cafetera es una gran amante de los deportes extremos.

Así mismo, la intérprete de la canción "Loca", compartió en sus perfiles oficiales una imagen de ella desde la sala de grabación con el siguiente mensaje: "Amazing session at the studio with The Incredibles Emily Warren and Ian Kirkpatrick! This song is ??????". Esta es una gran noticia para los seguidores de Shakira de todas partes ya que están sumamentes ansiosos por una nueva canción o nuevo álbum de ella.

Cambiando rotundamente de tema, en cuanto a su éxito musical, la talentosa colombiana recibió este año dos premios en los Latin American Music Awards. Los mismos fueron por la canción que realizó junto a Anuel AA llamada "Me gusta", que fue elegida como mejor canción pop, y también ganó como otro mejor artista pop femenina.