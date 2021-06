El duro mensaje de Lyn May a Belinda

La actriz Lyn May fue interceptada por la prensa durante la ceremonia inaugural del musical Siete y fue consultada por Belinda, una de las artistas del momento, y no dudo en mostrar todo su enojo.

“Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo” le indicó al reportero del programa de televisión “Sale el sol”. De esta manera la vedette mexicana de 69 años sumó un nuevo nombre a la lista de personas no gratas.

“No me cae ni gorda ni flaca, ni nada. Simplemente no me cae, nunca la veo, nunca la he visto. Se me hace gris” amplió Lyn May sobre la intérprete de “Luz sin gravedad”, “Flamenkito” y “Amor a primera vista”.

Luego May fue consultada por si sentía celos de la futura esposa de Christian Nodal a lo que respondió: “¿Celosa de quién? Si yo tengo -hombres- unos buenotes”. Además, la azteca menospreció el anillo de boda entregado por el cantante de música regional a Beli: “A mí me han dado anillos, pero anillos bonitos”.

Fuente: Instagram Lyn May

Por su parte, Belinda y Nodal siguen adelante con todos los preparativos para su gran boda, que promete ser la más importante en este 2021.´Además, la oriunda de Madrid protagonizó junto a Danna Paola uno de los momentos de la semana al compartir el mismo día el outfit.