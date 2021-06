Salma Hayek habló por primera vez de los efectos de la menopausia

Salma Hayek fue invitada a la famosa mesa roja de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, a su programa “Red Table Talk” y habló sin tapujos de los efectos de la menopausia. Para los que no saben la menopausia es la época de la vida de una mujer en la cual deja de tener menstruaciones. Suele ocurrir naturalmente, con mayor frecuencia después de los 45 años. La menopausia se produce porque los ovarios de la mujer dejan de producir las hormonas estrógeno y progesterona.

“Las preguntas eran espantosas. Me preguntaban cosas como: ¿Te están creciendo tus orejas y hay vello creciendo de ellas?, ¿te está creciendo bigote y barba?, ¿te irritas fácilmente?, ¿lloras sin razón?, ¿estás subiendo de peso y no bajas no importa lo que hagas?, ¿te estás encogiendo? Y luego te preguntan, ¿está seca tu vagina?” señaló Salma sobre esas consultas médicas.

“¿Tus senos estás creciendo?” fue la consulta que le realizaron a Hayek y que contestó de la siguiente manera: “Los senos crecen mucho. Para algunas mujeres, se vuelven más pequeños, pero hay algunas mujeres que cuando ganan peso sus senos crecen, y otras mujeres que cuando tienen hijos y amamantan sus senos crecen. ¡Y yo soy una de esas mujeres en las que sucedió en cada paso!”.

Fuente Instagram Salma Hayek

Sobre una posible cirugía estética, la artista mexicana explicó: “Mucha gente dijo que me hice un aumento de senos; ¡no los culpo! ¡Mis senos eran más pequeños! Al igual que el resto de mi cuerpo. Pero han seguido creciendo. Mi espalda ha estado sufriendo por ello. Y no mucha gente habla de esto…y los sofocos no son divertidos”.

Fuente Instagram Salma Hayek

Por último, la esposa del empresario François-Henri Pinault, dejó un bonito y reflexivo mensaje para las mujeres que pasan por su misma situación: “No hay fecha de caducidad para las mujeres. Eso se tiene que eliminar [...] Tenemos el derecho de ser amadas por quienes somos en el lugar en donde estemos. No estamos aquí solo para hacer bebés, no estamos aquí solo para cuidar de un hombre”.