El ex de Jennifer Lopez, Alex Rodríguez estuvo con la ex de Ben Affleck, Lindsay Shookus

Jennifer Lopez, hace un par de meses atrás, fue tapa de varios sitios de noticias del mundo del espectáculo al confirmar que se separó del ex beisbolista, Alex Rodríguez. La noticia que sorprendió a todos sus seguidores fue a través de un comunicado que la pareja le brindó al portal Today. Por su parte la versión oficial dijo que el motivo fue por que ya no estaban en la misma sintonía. Sin embargo la extra oficial hablaba de una gran infidelidad por parte del ex deportista.

Luego de un mes comenzaron a salir las primeras fotos de JLo junto a su ex pareja Ben Affleck por lo que comenzaron a salir versiones de que ambos actores de Hollywood están nuevamente juntos. Lo cierto es que hace unos días atrás volvieron a aparecer fotografías de ellos dos a los besos en un restorán de la mencionada ciudad.

Sin embargo en esta ocasión los que son noticias son sus ex parejas ya que, aunque cueste creerlo, ambos estuvieron juntos en una fiesta. El portal de noticias Page Six informó el lunes que el ex yanqui fue visto saliendo con Lindsay Shookus. Ella estuvo de novia con el director de Argo intermitentemente de 2017 a 2019. Por su parte el video compartido por Josh Beckerman y en él se puede ver al ex jugador sentado junto a Lindsay en la pequeña reunión, viendo un espectáculo de magia.

Por su parte, un representante del famoso deportista afirmó al mencionado medio de noticias de chimentos que "allí no hay absolutamente nada. Ellos han sido amigos durante 15 años". Estas declaraciones no han calmado a los fanáticos en las redes sociales ya que desde que se conoció la noticia no paran de viralizarlo en las mismas.