Salvador Pineda nació el 16 de junio de 1952 en Huetamo, México, D.F. Es hijo de un reconocido y a la vez incognito diplomático junto a Gloria Pineda, su viuda.

Cabe destacar que sus estudios en el mundo de la actuación comenzaron en 1961 en el Instituto Andrés Soler, con el gran maestro Carlos Ancira.

Con una destacada carrera artística se puede asegurar que Salvador debutó como actor en el teatro en la obra "Un dios durmió en mi casa". Con el tiempo se lo vio trabajando en cine en la película "Mecánica nacional".

Más adelante decidió involucrarse y meterse de lleno en la televisión para participar en series semanales y teleteatros. Cabe recordar que su primera telenovela para Televisa fue "Rina" en el año 1977.

"FUENTE: Yahoo Vida y Estilo"

Tras una larga e interesante trayectoria de telenovelas como "Coralito" y "Cuando vuelvas" en Argentina o "Como la hiedra" y "Mi nombre es coraje" en Estados Unidos, le siguieron una larga lista en otros países siempre como el “galán de los melodramas”.

Quiénes fueron los padres de Salvador Pineda no es una información que se conozca demasiado. De hecho, hasta el día de hoy el actor siempre trató de mantener a su familia lo más alejada posible del mundo del espectáculo y se desconocen los verdaderos motivos.

Eso sí, se conoce que estuvo unido sentimentalmente con la actriz mexicana Alma Delfina durante 5 años y luego con la actriz venezolana Mayra Alejandra, con quien tuvo a su hijo Aarón Salvador.

Es innegable que el nombre de este extraordinario actor, Salvador Pineda, está escrito con letras de oro tanto en la historia de la televisión, como en el teatro y el cine mexicano.

Actualmente tiene 69 años y es imposible olvidar cuando en 1998 recibió la triste noticia que padecía cáncer colorrectal. A partir de allí todo cambió en su vida.

En una entrevista para el diario El Universal dijo: “Enfrenté esta crisis de la manera más normal, aunque sí existieron pensamientos suicidas en muchas ocasiones por la falta de información, gracias a la ayuda psicológica sigo superando esos momentos”.

Con los años volvió a ser padre de una hija con la cual tuvo contacto solo hasta los 5 años, pero se sabe que reside en Tijuana en la Baja California.

Tras llevar tantos protagonismos en su haber, Salvador sigue siendo un personaje muy incognito en el mundo de la farándula. No solo con respecto a su vida personal actual, sino también de sus orígenes.

Eso sí, no se puede negar que en cuanto a su trayectoria laboral, nunca dejó de cosechar éxitos y no hubo ni medio ni país en el que no se haya destacado por su gran talento. En cuanto al amor, fue el primer el primer galán protagónico de Edith González. ¿Lo sabías?